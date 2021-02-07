RİTA ŞUŞAN ARAKS ARAMIZDAN AYRILDI

HYETERT – Bir yılı aşkın bir süre önce bir rüyasını gerçekleştirip Ermenistan’a yerleşen Rita Şuşan Araks’ın vefat haberini bugün oğlu Raffi Hermon Araks sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.

Hayatının yarısını Fransızca diline ve onu öğretmeye adayan Mme. Rita Araks’ın vefat haberi ailesi, yakınları kadar öğrencilerini de derinden etkiledi. Saint Benoit Derneği sosyal medya hesabından yapılan paylaşım ile mezunlara duyurulan vefat haberinde öğrencilerine baş sağlığı dilendi ve anısının kalplerde yaşayacağına vurgu yapıldı. Mezunlar bu paylaşımın altına onun kişiliği, öğretmenliği ve hayatlarına etkileri üzerine samimi ve hüzünlü paylaşımlarda bulundu.

Değerli Rita Araks bundan yaklaşık bir yıl kadar önce ‘Sputnik Armenia’ muhabiri Laura Sargsyan’a Ermenice olarak verdiği röportajı ve Türkçe haberi özetini HYETERT arşivinden okuyabilirsiniz.

Photo credit: Ali Ertem