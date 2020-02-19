85 yaşındaki Rita Shushan Araks: Bütün hayatımı Türkiye’de yaşadım. Yeterdi – Ermenistan Kamu Radyosu

İnsan, hayallerini her yaşında gerçekleştirebilir. Türkiye’de Fransızca’nın “elçisi” olmuş 85 yaşındaki Rita Shushan Araks’la tanışırken buna daha çok inanmaya başlıyorsunuz. Zira bu süslü ve tatlı kadın, çok eski rüyası olan Ermenistan’a taşınma hayalini bu yaşta gerçekleştirebilmiştir.

‘Sputnik Armenia’ muhabiri Laura Sargsyan’a konuşan Rita Shushan Araks 1935 yılında Türkiye’de yaşayan bir Ermeni ailesinde dünyaya gelmiştir. Bu İstanbullu Ermeni, 85 yaşından 40’ını Fransızca öğretmeye adamıştır. Dört ay önce ise kendisinin ve 105 yaşındaki abisi Nurhan Jozefovich’in hayali olan Anavatan Ermenistan’a taşınma ve vatandaş olma rüyası gerçek oldu. Rita: “Ermenistan’da ölmek istediğimi hep sölüyordum. Bütün hayatımı Türkiye’de yaşadım. Yeterdi” diye konuştu.

İstanbul’daki Fransızca lisesinden yüksek başarı derecesi ile mezun olduktan sonra Türkiye’de öğretmen olmuş Rita Shushan Araks, 40 sene boyunca birçok öğrencisi olduğunu ve hepsini hatırlattığını dedi. Aralarında Türkiye yöneticileri ve aydınlarının çocuk ve torunları bile olmuştur. Kendisi öğrencilerini, öğrencileri de kendisini çok sevmişlerdir. Başarısının sırrı ise, “asla cezalandırmamak” prensibi olduğunun altını çizdi.

Ailesinin, Ermeni Soykırımı yıllarında nasıl sağ kalabildiğine ilişkin soruyu yanıtlayan Rita Hanım, bunun İstanbul’da yaşadıklarından kaynaklandığını dedi ve sözünü şöyle sürdürdü: “Türklerin gaddarlıklarını üzerimizde hissetmedik ama bunların dolaysız olarak bizimle de ilgisi vardı… Hrant Dink, gözlerimizin önünde öldürüldü” diye belirtti.

Rita ve eşi, uzun yıllarca Türkiye’nin Ermenilerine asimilasyona karşı mücadele konusunda yardım ettiler. Rita hanım: “Türkleştirilmiş Ermenilerin, köklerine dönmelerini sağladık. Bu işte eşimin katkısı büyüktür” dedi.

Ne yazık ki, eşi Vatan’a diğru bu son yolculukta Rita’yı eşlik edebilmesine kadar yaşayamadı. Eşi birkaç sene önce vefat etmiştir. Rita ve eşi, ilk kez 1980’li yıllarda Ermenistan’a gelmişlerdi. Ancak Sovyet Ermenistan, onları pek çekememişti. Bayan Rita’ya göre eğer eşi, bugün hayatta olsaydı, bağımsız Ermenistan daha çok hoşuna giderdi.

Ermenistan Kamu Radyosu

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