Genç Ermeni artistik buz pateni sporcusu Rusya’da gümüş madalya kazanıp vatanına armağan etti (video)

Rusya’nın Krasnoyarsk şehrinde düzenlenen Rusya Buz pateni şampiyonasında Ermeni genç sporcu Adelia Petrosyan gümüş madalyaya layık görüldü.

Onun numarası Ermeni müziğinin eşliğinde gerçekleşti.

13 yaşındaki Adelia serbest programı hakkında yorunlarda bulunarak şu iadelere yer verdi:

“Ermeni besteci Ara Gevorgyan’ın müziğinin eşliğinde numaramı sundu. Ben de baba tarafından Ermeni’yim. Son zamanlarda Ermenistan Azerbaycan’a karşı savaşı kaybetti.

Buz üzerinde kayarken benim milletime cesaret vermek istiyorum, ki damarlarımda o milletin kanı akıyor. Artsakh’ın (Karabağ) Ermenistan’a geri verilmesini istiyorum. Ben şahsen maalesef Artsakh’a gitmedim, fakat buz pateni üzerinde kazanacağım zaferi vatanımın onuruna adamak istiyorum.”

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2021/02/05/Ermeni-artistik-buz-pateni-spor-Rusya/201839