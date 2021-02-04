Başepiskopos Mgr. Martin Kmetec’in Takdis Töreni Yapıldı

HYETERT – İzmir Latin Katolik Kilisesi’nin yeni atanan dini önderi Rahip Martin Kmetec’in episkoposluk takdisi, 2 Şubat 2021 Salı günü, İzmir Santa Maria Latin Katolik Kilisesi’nde gerçekleşti.

Yurtdışından ve Türkiye’nin farklı şehirlerinden katılım Koronavirüs tedbirleri kapsamında limitli tutulmuştu. O gün İzmir’i etkisi altına alan yoğun yağış ve sel törenin yapılacağı Kilise’yi de ağır bir şekilde etkiledi. Tören 16.00’da başlaması gerekirken, gönüllülerin çabaları ile 17.30’da başlanacak şekilde hazır hale getirilebildi.

Kutsal Sunu törenine Vatikan’ın Ankara Büyükelçisi Başepiskopos Paul Russell riyaset etti ve İzmir Latin Katolik Kilisesi’nin eski ruhani önderi Başepiskopos Lorenzo Piretto ve Keldani Kilisesi İstanbul Patrik Vekili Başepiskopos Ramzi Garmou ile birlikte Rahip Martin Kmetec’i episkopos takdis etti.

Törende Ekümenik Patriğini temsilen İzmir Rum Ortodoks Kilisesi Metropoliti Başepiskopos Bartholomeos Samaras, Moskova Episkoposu Mgr Nikolai Dubinin, Türkiye Ermeni Patriğini temsilen Kiliselerarası İlişkiler Sorumlusu Kd. Peder Drtad Uzunyan ve Peder Şahen Ohanyan, Türkiye Ermeni Katolik Başepiskoposu adına Başrahip Vartan Kirakos Kazanjian, Anglikan Kilisesi rahipleri Patrick İrwin ve James Buxton, Fransisken Konventual Dünya Başrahibini temsil eden Rahip Tomas Lešnak, Türkiye Keldani Katolik Kilisesi Pederi P. Remzi Diril, Süryani Kadim Cemaatini temsilen Meryem Ana Kilisesi Vakfı Başkanı Sait Susin ve eşi, Kitabı Mukaddes Şirketi Müdür Tamar Karasu, yabancı misyon şefleri hazır bulundular.

İstanbul’dan Doğu ve Kutsal Topraklar’ın Gözetmeni Kıdemli Peder Anton Bulai ve Slovenya bölgesi Başrahibi Peder Igor Salmič, Peder Martin’i takdim ettiler. Papa’nın atama yazısı okundu, görevleri tek tek okunurken peder bu görevleri üstlenmeye razı olduğunu ikrar etti. Azizlere yakarışın ardından el konarak kutsama duası yapıldı. Kutsal yağ ile meshedildi, kutsal kitap, episkoposluk yüzüğü, mitran ile çobanlık asası verildi. Ve Makama oturdu. Sonrasında Başepiskopos Martin törene katılan halkı ve İzmir şehrini kutsadı.

Törenin sonunda kardeş kiliseleri temsilen katılan ruhaniler tebrik ve iyi dilek konuşmaları yapıp yeni atanmış Metropolit Martin’e armağanlarını sundular. Yine Koronavirüs tedbirleri çerçevesinde tören sonrası bir kabul gerçekleşemedi. Törene katılanlar, kilise içerisinde, sıra ile tebrik ve dualarını Metropolite ilettiler.

Hatırlayacağınız üzere, 08 Aralık 2020’de, yaş haddinden dolayı emekliliğini isteyen İzmir Latin Katolik Başepiskoposu ve Metropoliti Mgr. Lorenzo Piretto O.P.’nun istifasını Papa Hazretleri kabul ettiğini duyurmuş, yerine, Büyükdere Katolik Kilisesi Başrahibi Peder Martin Kmetec’i atadığını ilan etmişti.

Martin Kmetec O.F.M. Conv., 1956 yılında Slovenya’da doğmuş olup teoloji doktorasına sahiptir. Geçmişte birkaç yıl İzmir Karşıyaka Sainte Helene Katolik Kilisesinde rahip olarak hizmet etmiştir. Slovence’nin yanısıra İtalyanca, Fransızca ve Türkçe bilmektedir. 1977 yılında ilk ruhbanlık yemini yapmış, 1983 yılından beri pederdir.

İlk Kutsal Sunu Töreni

03 Şubat 2021 Çarşamba günü İzmir Latin Katolik Başepiskoposu ve Metropoliti Mgr. Martin Kmetec ilk Kutsal Sunu törenini Meryem Ana Evi Kilisesinde gerçekleştirdi. Çoğunluğu ruhanilerden oluşan küçük bir topluluk ile gerçekleşen törende takdis töreni için Slovenya’dan gelen Koro ilahileri seslendirdi.