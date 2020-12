Nomina dell’Arcivescovo Metropolita di Izmir (Turchia)

Il Santo Padre ha accettato la rinuncia al governo pastorale dell’Arcidiocesi Metropolitana di Izmir (Turchia), presentata da Sua Eccellenza Reverendissima Mons. Lorenzo Piretto, O.P..

Il Santo Padre ha nominato Arcivescovo Metropolita di Izmir il Rev.do Padre Martin Kmetec O.F.M. Conv., finora Superiore della Comunità dei Conventuali di Büyükdere, Istanbul.

Curriculum vitae

S.E. Mons. Martin Kmetec O.F.M. Conv. è nato il 10 novembre 1956 a Ptuj, in Slovenia. Ha compiuto gli studi istituzionali di Teologia e Filosofia nella sua Provincia religiosa in Slovenia, nella quale ha emesso la Professione semplice il 25 settembre 1977 e quella solenne il 4 ottobre 1982. Ha conseguito il Dottorato in Teologia, con specializzazione in Dialogo e Religioni nell’Univerisità di Ljubliana. Oltre allo sloveno, parla turco, francese e italiano.

È stato ordinato sacerdote il 29 giugno 1983.

Ha ricoperto vari incarichi nel suo Ordine: Rettore del Seminario minore, Missionario in Libano, Superiore di vari Conventi. È stato, inoltre, Vicario Custode d’Oriente e Terra Santa dei frati Minori Conventuali dal 2014 al 2018. Dal 2011 al 2020 è stato nel Convento di S. Maria in Büyükdere, Istanbul, ma nel ruolo di Superiore solo dal 2018.

