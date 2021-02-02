Ermenistan Syunik idari bölgesinde tutuklanan 2 Azerbaycanlı Bakü’ye iade edildi

Rus Barış Gücü askerlerinin aracılığıyla Ermenistan Ulusal Güvenliği Servisi tarafından tutuklanan 2 Azerbaycan’lı asker Bakü’ye iade edildi.

Bununla ilgili Rusya Savunma Bakanlığı açıklamada bulundu.

Azerbaycanlı askerler 30 Ocak tarihinde Ermenistan’ın güneyinde bulunan Syunik idari bölgesinin Tegh köyü sınırları içinde tutuklanmıştı.

Ayrıca, 30 Ocak’ta Azerbaycan’ın ricası üzerine Rus Barış Gücü askeri biriminin özel doktorlar timi 16 hasta Azerbaycanlı askerlerini Vank yerleşiminden Mağavuz’a götürüp Azerbaycanlı doktorlara teslim etti.

Hatırlanacağı üzere 28 Ocak tarihinde Azerbaycan’da esir olarak bulunan 5 Ermeni asker iade edildi, diğer esirler akrabalarıyla telefonla görüştü. Şimdiye kadar Azerbaycan Ermeni esirlerinin net sayısıyla ilgili bilgiler açıklamadı.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2021/02/02/Ermenistan-tutuklu-esir-Azerbaycanlı/201508