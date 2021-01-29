PATRİK HAZRETLERİ TÜRKİYE ERMENİ KATOLİK CEMAATİ RUHANİ ÖNDERİ BAŞEPİSKOPOS LEVON ZEKİYAN’I KABUL ETTİ

Kadasetli Patrik Sahak II. Hazretleri, 29 Ocak 2021, Cuma, saat 11.00’de, Patrikhane resmi kabul salonunda, Başrahip Apraham Fıratyan refakatindeki Türkiye Ermeni Katolik Cemaati Ruhani Önderi Başepiskopos Levon Zekiyan’ı kabul etti. Görüşmede Patrik Vekili Kd. Peder Krikor Damadyan, Rahip Hovagim Seropyan ve Kiliselerarası İlişkiler Sorumlusu Kd. Peder Drtad Uzunyan da hazır bulundular.

Sıcak bir ortamda gerçekleşen sohbet esnasında, güncel sorunlar hakkında iki ruhani önder fikir alışverişlinde bulundular. Bu vesileyle tüm dünyayı etkisi altına alan Coronavirüs’ün etkisini yitirmesini dilerken, insanlığın düzenli bir yaşama kavuşması için duacı olduklarını belirttiler. Patrik Hazretleri görüşme sonunda, kendi tarafından kaleme alınan “Yergu Uhdavorner” (İki Hacı) kitabından bir örneği, ziyaretin bir anısı olarak Başepiskopos Levon’a takdim etti. Başepiskopos Levon ise, gösterilen konukseverlik nedeniyle Patrik Hazretleri’ne teşekkür etti ve Patrikhane’den ayrıldı.

Kaynak: Türkiye Ermenileri Patrikliği https://www.facebook.com/TRArmenianPatriarchate/