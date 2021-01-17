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Yunanlıyı ve Ermenileri ne kadar tanıyoruz! (9)

2021-01-17
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Fevzi Moray

Geçen bölümde ,  Iğdır-  Erzurum yol güzergahında  niteliği,  soyu sopu bilinmeyen   mahlukların  Kağızman’ın  Demirkapı mevkiinde pusu kurarak gerçekleştirdiği katliamı  sizlerle  paylaşmıştım.

Bu bölümde  yine küresel  katliamcıların  acımasız  tetikçilerini tanıtmaya devam edeceğim… 

Ermeni- PKK işbirliğiyle  yapılan vahşeti dile getirirken  yöre halkından(!) bahsetmemek olmaz.  

Bölgede Yöre Halkı  :

 Her geçen gün yöre halkına güvenmek konusunda  kararsızlık  yaşar olmuştuk. Gündüz   bukalemun gibi ortama uyan  satın alınmışlar, elde ettikleri bilgileri  teröristlere ileterek kanlı terör eylemlerinin bir numaralı destekçileri olmuşlardı.    Halktan destek gören canilerde!  İnsanlığın unutamayacağı  suçları  işleyen  yırtıcı bir canavara dönüşüyordu!.    

Barış ortamından nefret eden  canilerin yaptığı eylemleri dilimize dolayıp sürekli    yöre halkı  ile  paylaşmak ise  psikolojik harbin  önemli bir kuralı olarak cephe gerisi içsel gücümüzü çökermek  anlamı taşıyordu.

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Şimdi biraz da   Amerika’da yapılan  son seçimle   önümüzdeki yılların  dünyada bırakacağı izleri  değerlendirmeye çalışalım.   

Tek kutuplu dünyaya hakim olmak isteyen küreselciler  ne yazık ki  önce bizleri   çok çabuk  unutan bir topluma  dönüştürdü!  Olur olmaz baskılar uygulayarak milliyetçilik duygularımızı,  yaradılışımızdan gelen  manevi  özelliklerimizi  yerle bir  ettiler. 

Bu nedenle tarih yine tekerrür ederek  Amerika’da olan seçimlerin galibi,  Küreselci  Güç olmayı savuna gelen – savaşmaktan  ve kan dökmekten yana  olan- Biden olmuştur. 

Yakın tarih incelendiğinde  dünyada  savaşların körükçüsü  olma yolunda sicili oldukça bozuktur yeni devlet başkanı Biden’ın!     

Öyle anlaşılıyor ki  dünyada  Trump  gibi  dünya hakimi olmayı  tercih etmeyen  ve bu nedenle  çok uzak mesafelerde  çarpışan askerlerini  ülkesine çekmeyi düşünen bir ulusalcıya , ulusalcılığa    yer yoktur.  

Şimdi neden Biden’in seçildiğini umarım anlıyoruzdur.  Ne yazık ki  önümüzdeki yıllar savaşların acımasızca devam edeceğine işaret ediyor. 

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Biz yine Kağızman/ Demirkapı’daki vahşete  dönelim: 

Silkinmemizi, öç alma duygularımızı kamçılayan    olayları sizlerle tekrar tekrar  buluşturmanın  sayısız faydaları  olacağına inanıyorum.  Çünkü bu soysuzları tanımadan  yapılacak tüm planlamaların, verilecek  emirlerin ve   uygulanacak eylemlerin  sonuçlarının   daima hüsranla  bittiğini görüyoruz! 

Yine unutulmasın ki  kazanılan tecrübelerin  sonunda  elde edilen  bilgilerin, belgelerin  kitaplara  yansıtılması, okunması ve zihinlerde  canlı tutulması  savaşın  kazanılması    anlamına gelmektedir. 

Zamanında  sütü bozuklarca   yapılan  mezalimliklerin  unutulmaması, unutturulmaması  temel inanç ve düşüncelerimiz olmalıdır. 

 Malumunuz   tarihler 21Aralık 1963’ü gösterdiğinde  Kıbrıs,  “ Kanlı Noel “olarak anılan bir  barbarlık olayına sahne olmuştu!   Anketlerde “Kanlı Noel  hakkında ne düşünüyorsun” diye sorulduğunda  verilen cevaplardan dolayı  hayal kırıklığı yaşamamak, dehşete  kapılmamak  mümkün değildir?

O tarihlerde  iç ve dış mihraklardan destek gören   Ermenilerin  PKK terör örgütüyle birlikte   gerçekleştirdiği Hocalı Katliamı’nı da  Türk halkına unutturmayı başardılar. 

Nasıl bir yöntemle derseniz, açıklamaya çalışayım. 

Gelişimini bir türlü   tamamlayamamış Ermenistan(!), önce  AB-D  ülkelerine yerleşmiş  sözü geçen kişiler sayesinde   Ermeni  lobisi  oluşturuyor!. Bu sayede      hem Hocalı Katliamının  kanlı izlerinin üzeri örtülüyor hem de 24 NİSAN 1915  sözde Ermeni katliamının  Türkler tarafından  yapıldığı  batı dünyasınca  kabul görüyordu!

Sonuç olarak  onlarda,  seçimler yaklaştığında  alacakları oylarla Ermeni diasporasına olan   vefa borcunu  bu şekilde  ödüyordu..   

Sevgili okurlarım   her Şubat ayı geldiğinde  o nedenledir ki içimi bir hüzün kaplar, dayanılmaz acıları tekrar yaşar olur,  tekrar yaz kardeşim deyip dururum. 

26 Şubat 2016  tarihinde Önce Vatan ve Yeni Çağrı gazeteleri ile  , Yavru Vatan Kıbrıs’ta Volkan  gazetesinde paylaştığım (“ Hocalı katliamı” 26 Şubat 1992)yazımla sizleri  şimdi tekrar baş başa bırakıyorum.  

Yürekler yaralayan  bu vahşeti  okuduğunuzda , erkek dahi olsanız  içinizin sızlamasına,  bırakın  gözyaşlarınız da  karışsın!. Belki o zaman  insanlık dışı kahredici işkenceleri unutmama ve yeri geldiğinde  hesap kesme  imkanı bulunur. 

Haydi şimdi okumak , düşünmek  ve unutmamak  zamanıdır. 

HOCALI KATLİAMI  Fevzi Moray – 26 ŞUBAT VAHŞETİNİ UNUTMAMAK VE UNUTTURMAMAKTIR GÖREVİMİZ!.. (oncevatan.com.tr)                                    

https://www.oncevatan.com.tr/yunanliyi-ve-ermenileri-ne-kadar-taniyoruz-9-makale,50554.html

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