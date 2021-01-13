Futbolun Ordinaryüsü: Lefter Küçükandonyadis

Türk futbol tarihine adını altın harflerle yazdıran Küçükandonyadis hayata gözlerini yumalı 9 yıl oldu. Öldüğünde arkasında sadece “iyi bir futbolcu” değil “iyi bir insanın” hatıralarını bıraktı

Mehmet Altunkılıç

İstanbul deyince aklıma

Stadyum gelir

Kanımın karıştığını duyarım ılık ılık

Memleketimin insanlarına

Daha fazla sokulmak isterim yanlarına

Ben de bağırırım birlikte

Avazım çıktığı kadar

Göğsümü gere gere

Ver Lefter’e yaz deftere…

Bedri Rahmi Eyüboğlu, Lefter Küçükandonyadis’i anlatırken bunları söylemişti.

Futbolun ordinaryüsü, bu unvanı alacağını 1940’lı yılların başında Büyükada’da top koştururken aklının ucundan bile geçirmemişti.

Lefter Küçükandonyadis, Metin Oktay ile tokalaşırken / Fotoğraf: Twitter

22 Aralık 1925’te İstanbul’un Büyükada’sında Balıkçı Hristo’nun oğlu olarak dünyaya gelmişti.

Futbol oynayabilmek için Taksim Spor Kulübü’nün kapısını çaldığında yaşı lisans almaya yetmiyordu. Mahkeme kararıyla yaşını büyüttürecek kadar aşıktı futbola.

2 yıl Taksim Spor Kulübü’nde futbol oynadıktan sonra 1943 yılında askere gitti. 4 yıl boyunca bu ülke için askerlik yaptı Lefter.

Lefter Küçükandonyadis / Fotoğraf: Twitter

Döndüğünde futbol kariyerini Fenerbahçe’de devam ettirdi. Tarih 1947’yi gösteriyordu.

Lefter, Fenerbahçe’de geçirdiği 3 sezonda toplam 135 maça çıkmış ve bu maçlara 100 gol sığdırmıştı.

1951 yılında 17 bin 500 lira bedelle İtalya’nın Fiorentina kulübüne transfer oldu. Bu transfer Lefter’i, Türkiye’den yurtdışına bonservis bedeliyle transfer olan ilk futbolcu olma rekorunu kırmasını sağlamıştı.

Fiorentina’da 1 yıl futbol oynadıktan sonra Fransa’nın OGC Nice kulübüne transfer edildi.

Fotoğraf: Twitter

6-7 Eylül olaylarında Fenerbahçeliler motorla adaya akın etti

Fransa’da geçen bir sezonun ardından Fenerbahçe’ye dönmüştü ki 6-7 Eylül olayları patlak verdi.

Türkiye’nin birçok noktasında azınlıklar hedef haline getiriliyordu.

Olaylardan Lefter de nasibini aldı ve Büyükada’daki evi tahrip edildi.

Bitti kalem,

Doldu defter,#EfsanelerÖlmez 𝓛𝓮𝓯𝓽𝓮𝓻…



Ordinaryüsümüzü saygı, sevgi ve özlemle anıyoruz. pic.twitter.com/GcAWP8M32W — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) January 13, 2021

Sabaha kadar elinde tüfekle bekleyen Lefter’in yardımına, Kartal’dan motorlarla Büyükada’ya giden bir grup Fenerbahçe taraftarı yetişti.

Tüm bunlar olurken kendisine saldıranları tanımasına rağmen hiçbirinin ismini vermedi ve onlardan şikayetçi olmadı.

Lefter’in Fenerbahçe’ye dönüşü o dönem büyük ses getirdi. Lefter, sahaya çıktığında tüm tribünler tek bir ağızdan onun ismini haykırıyordu.

Tribünler inledi binlerce kere

Ver Lefter’e yaz deftere

Bitti kalem, doldu defter

Bu alemde kral Lefter.

1964 yılına kadar Fenerbahçe forması giyen Lefter, sarı-lacivertli formayla toplamda 423 gol atarak erişilmesi güç bir rekora imza attı.

Lefter, A Milli Takım formasıyla 50 maçta 22 gole imza attı / Fotoğraf: Twitter

Lefter, profesyonel futbol hayatı boyunca toplamda 50 kez A Milli Takım forması giydi ve 22 gol atma başarısı göstererek “Altın Şeref Madalyası” alma hakkını kazanan ilk Türk futbolcu oldu. 33 yıl boyunca hiç kimse Lefter’in bu rekorunu kıramadı.

1964 yılında Fenerbahçe’de jübilesini yapan Lefter, Yunanistan’ın AEK ve Güney Afrika’nın Johannesburg takımlarında antrenör futbolcu olarak bir süre görev aldı.

Daha sonra Türkiye’ye dönen Lefter, Feriköy, Samsunspor, Boluspor, Mersin İdman Yurdu’nda antrenörlük yaptıktan sonra 1972-73 sezonunda Orduspor’da kariyerini noktaladı.

Lefter Küçükandonyadis, Kuş Dili Parkı’nda heykelinin açılışına katıldı / Fotoğraf: Fenerbahçe Kulübü

Lefter, Fenerbahçe taraftarı tarafından öyle çok benimsenmişti ki 2009 yılında Kadıköy’deki Kuş Dili Parkı’na heykeli dikildi.

Efsane futbol adamı, 13 Ocak 2012’de ağır zatürreye bağlı kalp yetmezliğinden vefat etti.

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https://www.indyturk.com/node/299786/spor/futbolun-ordinaryüsü-lefter-küçükandonyadis