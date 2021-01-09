Trump’ın azledilmesi çok tehlikeli olur

Hakan Çelik

ABD’nin başkenti Washintgon DC’de Kongre binasının basılmasına ve 5 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan olaylar Başkan Donald Trump’ın azledilmesiyle mi sonuçlanacak? Bu konuda üst üste çağrılar geliyor. Demokrat Partililer Trump’ın istifa etmemesi halinde mutlaka görevden alınmasını istiyor. İstifa veya azil için gerekli mekanizmalar çalıştırılabilir ancak ben bu yola gidilmesinin Amerika’yı çok daha tehlikeli bir ortama sürükleyeceğini düşünüyorum.

YouGov tarafından yapılan ankete katılan Cumhuriyetçi Parti taraftarlarının yüzde 45’inin Kongre baskınını destekliyor olması bunun somut göstergesi. Trump’ın apar topar indirilmesi halinde tansiyonun iyice yükseleceğini, “mağdur edildim” söylemiyle tartışmaları alevlendirebileceğini düşünüyorum. Başkan seçilen Joe Biden görev süresinin önemli bir kısmını bu dertle geçirmek zorunda kalabilir.

Hatta olaylar kontrolden çıkabilir. Diğer taraftan seçimlere hile karıştırıldığına dair tartışmalar, kontrol edilemeyen gösteriler ve nihayet Kongre binasının garip kıyafetli insanlar tarafından kolaylıkla ele geçirilmesi ABD’nin dünyadaki algısına ve prestijine ağır darbe indirdi. Biden yönetiminin ortaya çıkan bu hasarı onarabilmesi için çok ciddi çaba göstermesi gerekecek.

BIDEN’DAN MEKTUP VAR

20 Ocak tarihinde göreve başlayacak olan seçilmiş Başkan Joe Biden, Türkiye’ye bir mektup gönderdi. Mektubun adresi, İstanbul Rum Patrikhanesi. Dünyadaki Hıristiyan Ortodoksların ruhani lideri durumundaki İstanbul Rum Patriği Bartholomeos’a hitaben yazılan teşekkür mektubu geçtiğimiz günlerde Fener’e ulaştı. Biden, mektubunda iklim değişikliğinden koronavirüs salgınına kadar ciddi zorluklarla mücadele edildiği bir dönemde Patrik Bartholomeos’un uluslararası konulardaki rolünün önemine atıfta bulunuyor ve gelecekte de yakın işbirliği içinde olmaktan memnuniyet duyacağını ifade ediyor.

Mektubun sonunda el yazısıyla “Sağlıklı kalın” ve “Liderliğinize ihtiyacımız var” ifadelerini kullanıyor. Biden daha önce Başkan Yardımcısı sıfatıyla Türkiye’ye gerçekleştirdiği ziyaret sırasında İstanbul Fener’deki Patrikhane’de Patrik’i ziyaret etmişti. Önceki Demokrat Başkan Bill Clinton ve Dışişleri Bakanlığı yapan eşi Hillary Clinton da Patrik’le çeşitli kereler bir araya gelmişti.

Patrik Bartholomeos, dini rolü ve konuşmalarının yanı sıra çevrenin korunması konusundaki çalışmalarından ötürü “Green Patriarch” (Yeşil Patrik) adıyla anılıyor. Patrik, iklim değişikliği, küresel ısınma ve çevre kirliliğini “günah” olarak nitelendirmiş ve bu sorunlara dikkat çekmek için farklı kıtalarda korunmaya ihtiyaç duyan bölgeleri ziyaret etmişti.

https://www.posta.com.tr/yazarlar/hakan-celik/atinadan-turkiyeyi-kusatan-hamleler-2296613