PATRİKLİK SOSYAL YARDIM KOMİSYONU’NUN ZİYARETİ

Kadasetli Patrik Sahak II. Hazretleri, 8 Ocak 2021, Cuma, saat 16:00’da, Haçik Canel başkanlığındaki Patriklik Sosyal Yardım Komisyonu üyelerini, Patrikhane’de kabul etti. Koronavirüs önlemleri kapsamında, ziyarete komisyonun az sayıda üyesi katıldı.

Görüşme, Patrik Hazretleri’nin duası ve açılış konulşmasıyla başladı. Ziyaretçiler ise Patrik Sahak II. Hazretleri’nin Yeni Yıl ve Kutsal Doğuş Yortusu’nu kutladılar.

Patrik Hazretleri, konuşmasında, Yeni Yıl ve Doğuş Yortusu münasebetiyle yapılan ziyaret ve tebrikler için teşekkür etti. Sonrasında, Coronavirüs sebebiyle yaşanan pandemi sürecinde, her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulan Sosyal Yardım hizmetlerini başarıyla yürüttükleri için kendilerini tebrik etti. Yardım kampanyasının halkın ve yardımseverlerin haklı saygısını kazandığını belirten Patrik Hazretleri, bu saygınlığın da kurulan şeffaf ve denetlenebilir bir sistem sayesinde gerçekleştiğini vurguladı.

Ziyaretçiler, 2020 yılında yapılan çalışmaların kısa bir raporunu Patrik Hazretleri’ne takdim edip önümüzdeki dönemde gerçekleştirilecek faaliyetler hakkında da bilgiler sundular.

Patrik Sahak II. Hazretleri, komisyon dışındaki farklı sivil kişi ve kurumların yapmaya çalıştığı faaliyetlerin de Patriklik Sosyal Yardım Komisyonu ana çatısı altında birleşmesinin, daha kapsamlı ve güçlü bir sistem için birlik ve dayanışmanın önemine de dikkat çekti.

Görüşme sonunda, Patrik Hazretleri, Patriklik Sosyal Yardım Komisyonu çatısı altına hizmet eden tüm gönüllülere, hizmetlerinden dolayı teşekkür etti. Bu vesileyle ziyaretçileri takdis etti ve hizmetlerinde kendilerine başarılar diledi.

Kaynak: Türkiye Ermenileri Patrikliği https://www.facebook.com/TRArmenianPatriarchate/