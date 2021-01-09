Patrikhane yine rahat durmadı! Ayasofya için küstah çıkış

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Rusya Ortodoks Patriği Kirill, Ayasofya-i Kebîr Câmi-i Şerîfi’nin ibadete açılmasına ilişkin küstahça ifadeler kullandı.

Rusya Ortodoks Patriği Kirill’den Ayasofya sözleri! Ayasofya-i Kebîr Câmi-i Şerîfi’nin ibadete açılmasının ardından haçlıların hazımsızlığı sürüyor.

Son olarak Rossiya 1 televizyonuna demeç veren Rusya Ortodoks Patriği Kirill, Fethin Şanlı Sembolü Ayasofya-i Kebîr Câmi-i Şerîfi’nin ibadete açılmasına ilişkin küstahça ifadeler kullandı.

“TANRI’NIN CEZA VERDİĞİNİ GÖSTERİYOR”

Daha önce de karara tepki gösteren Rusya Ortodoks Patriği Kirill, “Hiç şüphesiz, İstanbul’da yaşanan her şey Tanrı’nın ceza verdiğini gösteriyor. Patrik Bartholomeos, şizmatikleri Kiev kilisesine soktu ve Ayasofya’yı kaybetti. Bu yapı camiye dönüştürüldü” diyerek yaşadığı rahatsızlığı dile getirdi.

https://www.milligazete.com.tr/haber/6016738/patrikhane-yine-rahat-durmadi-ayasofya-icin-kustah-cikis