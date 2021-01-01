Haçlı zihniyetinin “Sözcü”süne tepki

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Mehmet Sait Çelik

Diyanet-Sen Genel Başkanı Mehmet Ali Güldemir, Sözcü Gazetesi’nin 2021’in ilk gününde Ayasofya’nın ibadete açılmasını 2020 yılının felaketleri arasında sıralayan skandal manşetine tepki gösterdi.

2020 yılında yaşanan felaketleri sıralayan Sözcü Gazetesi, Ayasofya’nın ibadete açılmasını da bu felaketler arasında sıraladı.

“2020’den geriye hatırlamak istemeyeceğimiz bu olaylar kaldı” diyen Sözcü Gazetesi; deprem, çığ felaketi ve Coronavirus gibi felaketleri sıraladığı listede Ayasofya’nın ibadete açılmasını da felaket olarak gösterdi.

Sözcü Gazetesi için “Haçlı zihniyetinin sözcüsü” diyen Diyanet-Sen Genel Başkanı Mehmet Ali Güldemir, “Bu milletin değerleri ile sorunu olan, bu milletin değer yargılarına, kutsallarına saygısı olmayan bir gazetecilik anlayışı ve zihin yapısının bu milletin sözcüsü olmadığı ortadadır.” dedi.

Bu skandal manşete tepki gösteren Güldemir, “Ayasofya’nın 86 yıl sonra tekrar camiye çevrilmesi ülkemizde ve birçok Müslüman ülkede sevinçle ve mutlulukla karşılandı. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın yanı sıra ülkemizin ve dünyanın dört bir yayından gelen binlerce Müslüman’ın iştiraki ile yıllar sonra ilk Cuma namazı kılındı. O gün milyonlarca vatandaşımız ve dünya Müslümanları fethin sembolü, ecdat emaneti Ayasofya’nın yeniden asli hüviyetine döndürülerek ibadete açılmasından dolayı sevinç gözyaşı döktü, mutluluklarını dile getirdi. Bundan mutlu olmayan yalnızca Hristiyan Avrupa, ABD ve israildi. Bugün görüyoruz ki içimizdeki haçlı zihniyeti de Ayasofya’nın ibadete açılmasını içine sindirememiş ki deprem, sel, Coronavirus gibi felaketler ile Ayasofya’nın ibadete açılmasını aynı kategoride zikredebilmiş.” dedi.

Güldemir, bu zihniyetin geçmişte olduğu gibi günümüzde de ülkemizin ve insanımızın duygu dünyasından, değerlerinden uzak, hatta bu değerlere düşman olduğunun altını çizerek “Bunlar maalesef kendi milletiyle değil haçlı zihniyetiyle aynı duygu ve düşünceleri paylaşıyor. Dolayısıyla onların sözcülüğünü yapıyor. Kendi toplumun değerlerinden bu kadar uzak, bu kadar bihaber bir gazetecilik anlayışına bu millet hak ettiği muameleyi gösterecektir.” ifadelerine yer verdi. (İLKHA)

https://ilkha.com/guncel/hacli-zihniyetinin-sozcu-sune-tepki-148089