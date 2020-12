PATRİK SAHAK II. HAZRETLERİ’NİN YENİ YIL MESAJI

Yeni bir yılın eşiğine varmış bulunuyoruz. Geçmiş yıllara bir yıl daha eklendi. 2020 yılı bütün yüreklerde açtığı telaş ve karmaşa nedeniyle insanlık tarihinin en sert kışlarından biri olarak tarihe geçti. Zamanın hızla ilerlemesinden hoşlanmayan bizler, yılların şaşılaşacak bir dereceye varan aceleyle ardı ardına kaybolmasından her zaman şikâyet ederiz. Fakat bu kez 2020 yılının ardında iz bırakmadan yaşamımızdan uzaklaşıp gitmesi, kendisiyle birlikte de pandemi canavarını ve onun acımasız sonuçlarını götürmesi için hepimiz tek yürek olarak dua ettik. 2020, Artsakh trajedisi yılı olarak Ermeni Tarihinde gri harflerle kayda geçecektir.

Fakat yıllarla tartışamayız. Çünkü bizlere her zaman iyi ve hoşlanacağımız durumlarla karşılaşacağımızı vaat etmediler. Tıpkı denizin karşıdan karşıya geçmek isteyenlere her zaman sakin sular vaat etmediği gibi. Her fert ve her millet yaşam ustalığıyla zamanın mücadele gereklerine göğüs germelidir. Ve aynı zamanda bir gerçeğin farkına varmalıyız. 2021, diğer yıllar gibi hepimizi memnun bırakacak mükemmel bir yıl ihsan etmesi gibi bir vaatte bulunmamasının yanı sıra, sadece birer günlerden oluşmuş 365 adet imkânı sunmaktadır.

“Gündelik ekmeğimizi bugün bize ver”.

365 sayısı bir yıla ait soyut bir düşünce ürünümüz olup, hiçbir zaman garanti altında bulunmamaktadır. Sadece bu günü yaşamak ve geçmişle olan hesaplaşmamızı ve geleceğe ait tüm arzularımızı onun içinde kucaklamak zorundayız.

Bu yeni yılda da insanlığımızı tüm çehreleriyle yaşama geçirmeye gayret edeceğiz. Ümitliyiz ve ümit hiçbir zaman utandırmaz. Zaten iyimser bakış açımızla 2021in ufkunu pembe görümlerle ve gökyüzünün bereketli mavisiyle boyadık bile.

Yaşadığımız an, bizi yaşamımız hakkında ister istemez daha derinden düşünmeye ve yaşamımızın anlamına yeniden vakıf olmaya davet ediyor. Her yeni yıl kişilerin doğum günü kutlamalarını hatırlatır. Doğum günü kişilere, Yeni Yıl ise herkese aittir. Açılan her yeni yıl yaşamımızda tohum atılacak yeni yollar açmak ve yaşama yeniden başlamak için bir başlangıç noktasıdır.

Yeni yıl, içinde yaşadığımız gün ve arzu ettiğimiz gelecek için geçmişimizi denemek, sınamak ve hesaplaşmada bulunmak için bir fırsattır. Yeni Yıl, geçmiş yıllarda yapmak istediğimiz halde yapamadıklarımızı sergilemek zamanıdır. Toz ve toprak altında kalmış hayallerimizi temizlememiz ve ideallerimizi aydınlatmamız bir gerektir. Yeni Yıl, Tanrı’ya, temiz elleriyle ruhumuza ve yüreklerimize tohumlar saçmış ve yaşamımızı zenginleştirmiş kişilere teşekkür etme zamanıdır.

Yeni Yıl’ın gerçekten “yeni” olması için nefretin, intikam duygusunun, isteksizliğin bir tarafa bırakılması gerekir. Yeni Yıl, takınacağımız asil ruhlu tavrımızla eskiyi düzeltmeye ve taze hayallerle yeniyi temellendirmeye her zaman hazır olarak; geçmişteki hatalarımızı, başkalarının şahsımıza karşı takınmış oldukları ihmalkâr tavırları affetme ve unutma zamanıdır.

Ancak bu inayetli duruşu sergileyebilmemiz durumunda temiz vicdanla, insana yaraşır duygular ve samimiyetle “Yeni Yıl Kutlu Olsun” diyebiliriz.

Hepinize göksel mükemmel lütuflarla bezenmiş sağlık ve mutluluk dilerim.

Dualarımla, Mutlu Yıllar

SAHAK II.

Türkiye Ermenileri Patriği

Kaynak: Türkiye Ermenileri Patrikliği https://www.facebook.com/TRArmenianPatriarchate/