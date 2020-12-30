Mükremin Kızılca
1845’te Karaman’ın Gazidükkân ve Koçakdede Mahallelerindeki Ermeniler!
Karaman Merkez 1845 Yılı Zimmiyan Defteri: 5. bölüm
1845 yılında Karaman merkezdeki Gazidükkân Mahallesinde 7 hanede 24, Koçak Dede Mahallesinde 18 hanede 47 erkek nüfus olmak üzere iki mahallede 71 erkek Ermeni vatandaş yaşamaktaydı.
Gazidükkan Mahallesi
1- Hane1- Samil oğlu Evanis: kara bıyıklı, uzunca boylu, 40 yaşında
2- Kardeşi, Samil oğlu Adop: uzun boylu, kara bıyıklı, 38 yaşında
3- Diğer kardeşi, Samil oğlu Köregen: orta boylu, kara bıyıklı, 28 yaşında
4- Diğer kardeşi Tavares Garabet, sekiz yaşında
5- Diğer kardeşi, Tavares oğlu Samil, beş yaşında
6- Diğer kardeşi, Agop oğlu Kivork, bir yaşında
7- Diğer kardeşi, Köregen oğlu Samil, iki yaşında
8- Hane 2- Nazarı oğlu Agop: uzun boylu, kara bıyıklı, 32 yaşında, abacı
9- Kardeşi, uzun boylu, kara bıyıklı, Avanis, 25 yaşında
10- Diğeri, Nazari oğlu Kivork, 15 yaşında
11- Yeğeni, Manas oğlu Nazari, beş yaşında
12- Diğer yeğeni, Bayram oğlu Simon, 10 yaşında
13- Yeğeni, Bayram oğlu Avanis, dokuz yaşında
14- Hane 3- Bedros oğlu Kiragos: orta boylu, sarı bıyıklı, 28 yaşında
15- Kardeşi, Bedros oğlu Artun orta boylu, sarı bıyıklı, 22 yaşında
16- Diğeri, Kirkor, 17 yaşında yaşında
17- Hane 4- Acı oğlu Sarkis: orta boylu, kara bıyıklı, 28 yaşında
18- Oğlu Gabriyel, iki aylık
19- Yeğeni, Kivork oğlu Agop oğlu Zakarya: 15 yaşında
20- Hane 5- İstefan oğlu Abacı: uzun boylu, kara bıyıklı, 33 yaşında, …
21- Oğlu, Kazer oğlu İstefan, 13 yaşında
22- Diğeri, Bağdasar, üç yaşında
23- Diğeri, Tivanus bir yaşında
24- Hane 6- Markos oğlu Agop: orta boylu, kara bıyıklı, 31 yaşında
25- Oğlu Parih bir yaşında
26- Hane 7- Kivork oğlu Avdik: orta boylu, kara bıyıklı, 35 yaşında
Koçak Dede Mahallesi
1- Hane 1- Haçir oğlu Argon: uzun boylu, kara bıyıklı, 40 yaşında, bakırcı
2- Hane 2- Meyrek oğlu Bağdasar: uzun boylu, kara bıyıklı, 35 yaşında, kalaycı
3- Oğlu Sarkis sekiz yaşında
4- Diğeri, Garabet dört yaşında
5- Hane 3- Mikail oğlu Haçator: orta boylu, kara bıyıklı, 32 yaşında, yapıcı.
6- Oğlu İstefan yedi yaşında.
7- Diğeri Garabet dört yaşında.
8- Hane 4- Abacı Kirkor oğlu Ayvan: uzunca boylu, aksakallı, 70 yaşında, tüccar.
9- Oğlu Ayvan oğlu Kirkor, 15 yaşında.
10- Hane 5- Evanis oğlu Aslan oğlu Sarkis, çocuk, 10 yaşında.
11- Diğeri, Avanis oğlu Garabet dört yaşında.
12- Eniştesi: Kigorg oğlu Sincak, kısa boylu, kara bıyıklı, 22 yaşında.
13- Hane 6- Abraham oğlu Haçator: uzun boylu, kara bıyıklı, 3 yaşında, kantarcı
14- Kardeşi, Abraham oğlu Aristakis: 17 yaşında.
15- Hane 7- … oğlu Kigorg: orta boylu, kara bıyıklı, 26 yaşında, Rençber.
16- Kardeşi, Esid oğlu Manil: orta boylu, kara bıyıklı, 20 yaşında.
17- Sağır oğlu Kirkor: orta boylu, kara bıyıklı, 29 yaşında, Alacacı.
18- Oğlu, Kirkor oğlu Tatos dokuz yaşında.
19- Diğeri, Filipus beş yaşında.
20- Hane 9- Evadik oğlu Arton: kısa boylu, kara bıyıklı, 32 yaşında, çerçi
21- Oğlu Artun oğlu Evadik üç yaşında
22- Diğeri Esid, bir yaşında.
23- Hane 10- Sarkis oğlu …: orta boylu, kara bıyıklı, 40 yaşında, kalaycı
24- Hane 11- Kalaycı Mardirus oğlu Garabet: orta boylu, kara bıyıklı, 36 yaşında, çerçi.
25- Oğlu Garabet veledi Avanis, altı yaşında.
26- Diğeri, Garabet oğlu Kigorg bir yaşında.
27- Hane 12- Kantarcı Garabet oğlu Haçator: orta boylu, kara bıyıklı, 22 yaşında, çerçi.
28- Kardeşi, Garabet oğlu Kigorg: orta boylu, ter bıyıklı, 20 yaşında.
29- Diğeri, Garabet oğlu Artun, 14 yaşında.
30- Diğeri, garabet oğlu Sarkis, dört yaşında.
31- Hane 13- Artun oğlu Tavit oğlu Ağya: kısa boylu, kara bıyıklı, 32 yaşında, yapıcı.
32- Oğlu Abraham üç yaşında.
33- Kardeşi oğlu, Tavid oğlu Garabet: uzun boylu, ter bıyıklı, 20 yaşında.
34- Diğer kardeşi oğlu, Tavid oğlu Artun 14 yaşında.
35- Diğeri, Tavid oğlu Tavid, dört yaşında.
36- Hane 14- Evanis oğlu Bogos: kısaboylu, kara bıyıklı, 26 yaşında, kalaycı.
37- Oğlu Artun iki yaşında.
38- Diğeri, Piripos bir yaşında.
39- Kardeşi, Bogos oğlu Abraham: orta boylu, kara bıyıklı, 22 yaşında.
40- Diğeri, Avanis oğlu Garabet yedi yaşında.
41- Diğeri, Avanis oğlu Kigorg, beş yaşında.
42- Hane 15- Kuyumcu Bogos oğlu Agop, dokuz yaşında çocuk.
43- Yetimleri: Atçeken Avanis oğlu Avanis, bir yaşında.
44- Hane 16- Agop oğlu Ayvaz oğlu Artun, çocuk, dokuz yaşında.
45- Hane 17- Avanis oğlu Siris: orta boylu, kara bıyıklı, 30 yaşında, tütün katıcı.
46- Oğlu Avadis altı aylık.
47- Hane 18- Kürkçü Ohan oğlu Asator: orta boylu, sarı bıyıklı, 25 yaşında, kalaycı.
https://www.karamandan.com/Kose_Yazilari-1845te_Karamanin_Gazidukkn_ve_Kocakdede_Mahallelerindeki_Ermeniler-h140348.html
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