1845’te Karaman’ın Gazidükkân ve Koçakdede Mahallelerindeki Ermeniler!

Mükremin Kızılca

1845’te Karaman’ın Gazidükkân ve Koçakdede Mahallelerindeki Ermeniler!

Karaman Merkez 1845 Yılı Zimmiyan Defteri: 5. bölüm

1845 yılında Karaman merkezdeki Gazidükkân Mahallesinde 7 hanede 24, Koçak Dede Mahallesinde 18 hanede 47 erkek nüfus olmak üzere iki mahallede 71 erkek Ermeni vatandaş yaşamaktaydı.

Gazidükkan Mahallesi

1- Hane1- Samil oğlu Evanis: kara bıyıklı, uzunca boylu, 40 yaşında

2- Kardeşi, Samil oğlu Adop: uzun boylu, kara bıyıklı, 38 yaşında

3- Diğer kardeşi, Samil oğlu Köregen: orta boylu, kara bıyıklı, 28 yaşında

4- Diğer kardeşi Tavares Garabet, sekiz yaşında

5- Diğer kardeşi, Tavares oğlu Samil, beş yaşında

6- Diğer kardeşi, Agop oğlu Kivork, bir yaşında

7- Diğer kardeşi, Köregen oğlu Samil, iki yaşında

8- Hane 2- Nazarı oğlu Agop: uzun boylu, kara bıyıklı, 32 yaşında, abacı

9- Kardeşi, uzun boylu, kara bıyıklı, Avanis, 25 yaşında

10- Diğeri, Nazari oğlu Kivork, 15 yaşında

11- Yeğeni, Manas oğlu Nazari, beş yaşında

12- Diğer yeğeni, Bayram oğlu Simon, 10 yaşında

13- Yeğeni, Bayram oğlu Avanis, dokuz yaşında

14- Hane 3- Bedros oğlu Kiragos: orta boylu, sarı bıyıklı, 28 yaşında

15- Kardeşi, Bedros oğlu Artun orta boylu, sarı bıyıklı, 22 yaşında

16- Diğeri, Kirkor, 17 yaşında yaşında

17- Hane 4- Acı oğlu Sarkis: orta boylu, kara bıyıklı, 28 yaşında

18- Oğlu Gabriyel, iki aylık

19- Yeğeni, Kivork oğlu Agop oğlu Zakarya: 15 yaşında

20- Hane 5- İstefan oğlu Abacı: uzun boylu, kara bıyıklı, 33 yaşında, …

21- Oğlu, Kazer oğlu İstefan, 13 yaşında

22- Diğeri, Bağdasar, üç yaşında

23- Diğeri, Tivanus bir yaşında

24- Hane 6- Markos oğlu Agop: orta boylu, kara bıyıklı, 31 yaşında

25- Oğlu Parih bir yaşında

26- Hane 7- Kivork oğlu Avdik: orta boylu, kara bıyıklı, 35 yaşında

Koçak Dede Mahallesi

1- Hane 1- Haçir oğlu Argon: uzun boylu, kara bıyıklı, 40 yaşında, bakırcı

2- Hane 2- Meyrek oğlu Bağdasar: uzun boylu, kara bıyıklı, 35 yaşında, kalaycı

3- Oğlu Sarkis sekiz yaşında

4- Diğeri, Garabet dört yaşında

5- Hane 3- Mikail oğlu Haçator: orta boylu, kara bıyıklı, 32 yaşında, yapıcı.

6- Oğlu İstefan yedi yaşında.

7- Diğeri Garabet dört yaşında.

8- Hane 4- Abacı Kirkor oğlu Ayvan: uzunca boylu, aksakallı, 70 yaşında, tüccar.

9- Oğlu Ayvan oğlu Kirkor, 15 yaşında.

10- Hane 5- Evanis oğlu Aslan oğlu Sarkis, çocuk, 10 yaşında.

11- Diğeri, Avanis oğlu Garabet dört yaşında.

12- Eniştesi: Kigorg oğlu Sincak, kısa boylu, kara bıyıklı, 22 yaşında.

13- Hane 6- Abraham oğlu Haçator: uzun boylu, kara bıyıklı, 3 yaşında, kantarcı

14- Kardeşi, Abraham oğlu Aristakis: 17 yaşında.

15- Hane 7- … oğlu Kigorg: orta boylu, kara bıyıklı, 26 yaşında, Rençber.

16- Kardeşi, Esid oğlu Manil: orta boylu, kara bıyıklı, 20 yaşında.

17- Sağır oğlu Kirkor: orta boylu, kara bıyıklı, 29 yaşında, Alacacı.

18- Oğlu, Kirkor oğlu Tatos dokuz yaşında.

19- Diğeri, Filipus beş yaşında.

20- Hane 9- Evadik oğlu Arton: kısa boylu, kara bıyıklı, 32 yaşında, çerçi

21- Oğlu Artun oğlu Evadik üç yaşında

22- Diğeri Esid, bir yaşında.

23- Hane 10- Sarkis oğlu …: orta boylu, kara bıyıklı, 40 yaşında, kalaycı

24- Hane 11- Kalaycı Mardirus oğlu Garabet: orta boylu, kara bıyıklı, 36 yaşında, çerçi.

25- Oğlu Garabet veledi Avanis, altı yaşında.

26- Diğeri, Garabet oğlu Kigorg bir yaşında.

27- Hane 12- Kantarcı Garabet oğlu Haçator: orta boylu, kara bıyıklı, 22 yaşında, çerçi.

28- Kardeşi, Garabet oğlu Kigorg: orta boylu, ter bıyıklı, 20 yaşında.

29- Diğeri, Garabet oğlu Artun, 14 yaşında.

30- Diğeri, garabet oğlu Sarkis, dört yaşında.

31- Hane 13- Artun oğlu Tavit oğlu Ağya: kısa boylu, kara bıyıklı, 32 yaşında, yapıcı.

32- Oğlu Abraham üç yaşında.

33- Kardeşi oğlu, Tavid oğlu Garabet: uzun boylu, ter bıyıklı, 20 yaşında.

34- Diğer kardeşi oğlu, Tavid oğlu Artun 14 yaşında.

35- Diğeri, Tavid oğlu Tavid, dört yaşında.

36- Hane 14- Evanis oğlu Bogos: kısaboylu, kara bıyıklı, 26 yaşında, kalaycı.

37- Oğlu Artun iki yaşında.

38- Diğeri, Piripos bir yaşında.

39- Kardeşi, Bogos oğlu Abraham: orta boylu, kara bıyıklı, 22 yaşında.

40- Diğeri, Avanis oğlu Garabet yedi yaşında.

41- Diğeri, Avanis oğlu Kigorg, beş yaşında.

42- Hane 15- Kuyumcu Bogos oğlu Agop, dokuz yaşında çocuk.

43- Yetimleri: Atçeken Avanis oğlu Avanis, bir yaşında.

44- Hane 16- Agop oğlu Ayvaz oğlu Artun, çocuk, dokuz yaşında.

45- Hane 17- Avanis oğlu Siris: orta boylu, kara bıyıklı, 30 yaşında, tütün katıcı.

46- Oğlu Avadis altı aylık.

47- Hane 18- Kürkçü Ohan oğlu Asator: orta boylu, sarı bıyıklı, 25 yaşında, kalaycı.

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