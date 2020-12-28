Yılbaşı tuzağını da CHP kurdu

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Müslüman Türk milletinin diline, kültürüne, dinine savaş açan CHP, Hristiyanlık ve Yahudiliğe dair adetleri de ‘Batılılaşma ve muasır medeniyetler seviyesine yükselme’ bahanesini öne sürerek Türkiye’de zorla uyguladı. Hıristiyan âdeti yılbaşı kutlamalarını da Türkiye’ye getiren yine CHP oldu.

HABER: ÖZLEM DOĞAN

Vatan topraklarını bayrak inmesin, ezan dinmesin diye canı pahasına koruyan, göğsünde imanla cepheden cepheye koşan Müslüman Türk milletini devrimlerle ezip İslam düşmanlığı yapan CHP’nin kirli zihniyeti bugün de aynı şekilde sürüyor. Ezan ve Kuran’ı aslından okumayı yasaklayıp yıllarca zorba bir şekilde Türkçe okutan CHP, geçtiğimiz günlerde de Şeb-i Arus gecesinde aynı skandala imza atarak Kuran’ı yine Türkçe okuttu. Devlet eliyle uyuşturucu satan, kurduğu bira bahçeleri ve içki reklamlarıyla Türk milletini içki ve uyuşturucu müptelası yapan CHP zihniyeti, piyango ve yılbaşı kutlamasını da bu topraklara getirerek Türk halkını Hristiyanlaştırmaya çalıştı. CHP, Hristiyan dünyasının her yıl 25 Aralık tarihinde İsa’nın doğumuyla birlikte ağaç süsleyerek kutladığı yılbaşının gelişini de Türk halkına resmi tatil olarak ilan etti. Böylece İslam düşmanlığını ve Müslüman Türk milletinin gönlünden İslam’ı silmeye çalıştığını çıkardığı kanunlarla ortaya koymuş oldu.

Tayyare piyangosundan Milli(!) Piyango’ya

16 Şubat 1925’te kurulan ve on yıl sonra 24 Mayıs 1935′ te adı Türk Hava Kurumu’na çevrilen Türk Tayyare Cemiyeti’ne nakit piyangosu tekelini veren kanunla birlikte piyango başladı. 1926 yılında başlayan Tayyare Piyangosuyla başlayan süreçte CHP eliyle TBMM’de kabul edilen1926 tarihli kanun mucibince tertip Türk Tayyare Cemiyeti Piyango Nizamnamesi tertip edildi. Yapılan reklamlarla Türk halkı kolay yoldan hiçbir emek sarf etmeden, elindekini avucundakini piyangoya yatırarak dînen haram olan kumara alıştırılıyordu. Birkaç yıl sonra Türk Hava Kurumu Piyango Genel Direktörlüğü kaldırılarak 1939’da yerine Milli Piyango Müdürlüğü kuruldu. Çekilişler devam ederken yılbaşı piyangosu da ihmal edilmiyordu.

CHP, Türk milletini ayyaşlığa itti

Rakı sofralarında memleketi idare etmeye çalışan CHP adeta Türk milletinin tüm değerlerime savaş açmışçasına hareket ediyordu. Devlet eliyle vatandaşına yıllarca eroin fabrikası işletip uyuşturucu satan, piyangolarla kumara alıştıran CHP, çoluk çocuk tüm aileleri bira bahçelerine alıştırıyordu. 1940’larda Türkiye’de Ankara’da Atatürk Orman Çiftliği’nde çocuklara alkollü içkiler içirildiğini gösteren fotoğrafların yer aldığı bu içki bataklıklarında küçücük çocuklara bira içiriliyordu. Gazi Orman Çiftliği’ndeki Bira Fabrikası açılışında Mustafa Kemal de kucağındaki beş yaşındaki manevi kızı Ülkü Adatepe’ye bira içirmiş, fotoğrafla belgelenen bu kanıta ilişkin Ülkü Adatepe de TRT’ye verdiği röportajda Mustafa Kemal’in kendisine bira içirdiğini doğrulamıştır.

Türk halkını Noel’e de alıştırdılar

Miladi takvimin 26 Aralık 1925’te yayınlanan kanunla resmen kabulünün ardından 1926 yılında Tayyare Piyangosunun yılbaşı çekilişi düzenlendi. Ardından 1929’da devletin üst kademesi yılbaşı balosu vererek ilk noel kutlamasını yapmış oldu. CHP, 1935 yılında çıkarılan bayram ve tatilleri düzenleyen 2739 sayılı kanunla yılbaşını resmi tatil ilan etti. Çünkü halk yılbaşı eğlencelerinin ardından tatil olmadığından işlerinin başına gittiğinden dolayı eğlenemiyordu. CHP de bunu bildiği için halkın gâvur âdetine iyice alışmasını sağlamak amacıyla çıkardığı kanunla yılbaşının ertesi günü de resmî tatil oldu. 1926 yılını 1927’ye bağlayan gece elektrik idaresinin İstanbul’da ışıkları gece 12’de bir dakika söndürerek başlattığı yılbaşı kutlamalarına Mustafa Kemal de bizzat katılıyordu.

Halkı yılbaşı pisliğine de bulaştırdılar

Halkın Hristiyan âdeti olan yılbaşı kutlamalarını benimsemesi için 1930’larda gazete ve dergiler yılbaşına mahsus olarak özel hediyeler ve ekler verdi. Yabancı ülkelerde yılbaşı gecesi hazırlanan bir baloda dans eden çocuk resimleriyle süslenen yılbaşı fotoğraflarıyla dergiler, gazeteler büyükten küçüğe herkes için yılbaşı zehri saçıyordu. Yılbaşı gecesinin ardından ertesi gün yılbaşı balolarının ve gecesinin nasıl eğlenceli ve mutlu geçtiğine dair yayınlar yaparak millet bu kutlamalara özendiriliyordu. Noel Baba garabetini de unutmayan CHP, özellikle ilkokul çocuklarına satılan yılbaşı kartpostallarıyla ve onlarca yıl propaganda olarak sürdürülen yayınlarla ‘Noel değil, yılbaşı kutlaması’ yalanıyla Türk Milletine yılbaşı kutlamalarını benimsetti.

https://www.milatgazetesi.com/haber/yilbasi-tuzagini-da-chp-kurdu-8871/