CHP’li Hristiyan genç gerçeği anladı! Erdoğan itirafı ile lince uğradı

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Hristiyan dinine mensup Burak Bayırlı adlı genç, gerçekleri görüp CHP’yi eleştirerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mücadelesini övünce muhalefet trollerinin lincine uğradı.

İzmir’de yaşayan Hristiyan dinine mensup Burak Bayırlı adlı 25 yaşındaki genç, tarafı CHP’nin gerçek yüzünü gördüğünü açıklayınca, muhalefet trollerinin hedefi haline geldi.

‘Erdoğan ve AK Parti’ye muhaliftim’

Siyasetle ilgilendiği günden beri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile AK Parti’ye muhalif olduğunu vurgulayan Bayırlı, yaşadığı süreci şöyle anlattı:

“Bir hristiyanım. Yaşım 25. Siyaset işlerine aklım ermeye başladığı andan itibaren, Recep Tayyip Erdoğan ile AK Parti’ye muhalif oldum. Yıllarca CHP’de ön sıralarda saf tuttum. Tek amacım tek gayem tek adam yönetimine dur demekti.”

‘Körü körüne Kemalisttim’

“Darbe girişimi olduğu gün, TRT’de okunan bildiride geçen Atatürk kelimeleri, beni o kadar mutlu etmişti ki ‘ülkemiz sonunda Mustafa Kemal Atatürk’ün çizgisine gelecek’ diye düşündüm. Solcuydum ve okumadan körü körüne Kemalisttim.”

‘Türk tarihi üzerine okumaya başladım’

“Ülkemize oynanan algı oyunları, dış güçlerin müdaheleri, bizleri sınırlarımızın içine hapsetmek için oynanan yüzlerce binlerce oyunu, içimizde olup vatan naraları ile hainlik edenleri tanıdım. Özellikle Abdulhamid Han dönemi, aydınlanmamda aslında ülkemin yanında değil, aksine ülkeme karşı taraf tuttuğumu acımasızca yüzüme çarptı.”

‘100 yıl öncesinin oyunu bugün de yaşanıyor’

“100 sene önce Devletimizi yıkmak isteyenler, bugün yine tek bir ismin karşısında, Recep Tayyip Erdoğan’ın karşısında saf tutuyorlardı. Başımdan aşağıya kaynar sular döküldü. Nasılda kandırılmıştım Atatürkçü olduğunu söyleyen ama asla olamayanlar tarafından.”

‘İslam Ümmeti’nin lideri Erdoğan’ın arkasında durun’

“Kardeşlerim, gözünüzü açın. Hayatında nutuk okumamış sözde Atatürkçülerin, sizleri kandırmasına izin vermeyin. Bir tane vatanımız var. Gerçek Atatürkçü Recep Tayyip Erdoğan’ın arkasında olun, okuyun, üretin, anlatın. Türkiye Cumhuriyeti Devletinde yaşayan bir Ortodoks Hristiyan olarak, İslam Ümmeti’nin lideri; Hak, hukuk, adalet ve sömürge düzenine baş kaldıran, ‘Dünya beşten büyüktür’ diyen Recep Tayyip Erdoğan’ın arkasında durun, devletimizi ezdirmeyin.”

https://www.yeniakit.com.tr/haber/chpli-hristiyan-genc-gercegi-anladi-erdogan-itirafi-ile-lince-ugradi-1489283.html