TÜGVA’dan bir ilk daha! Karabağ Zaferi resim yarışmasının tarihi belli oldu

TÜGVA, pandemi döneminde öğrencilerin evden çıkmadan keyifli vakit geçirebilmelerini sağlayacak çok önemli bir projeyi hayata geçiriyor. TÜGVA tarafından hayata geçirilen Karabağ Zaferi Resim Yarışması için son başvuru tarihi 24 Ocak 2021…

Gençliğin sosyal, fiziksel, zihinsel ve manevi gelişimlerini gözeterek, kendini devamlı geliştiren, kültürel birikime önem veren TÜGVA, pandemi sürecinde öğrencilerin evden çıkmadan keyifli ve verimli vakit geçirebilmeleri için yeni bir projeyi daha hayata geçiriyor.

Resim Yarışması Ermenistan işgali altında olan Karabağ’ın, Azerbaycan ordusunun harekete geçmesiyle büyük bir zaferle yeniden özgürlüğüne kavuşmasına ithafen; “İki devlet, tek millet” anlayışıyla organize ediliyor.

İKİ DEVLET BİR MİLLETİN GENÇLERİ AYNI YARIŞMADA BULUŞUYOR

Azerbaycan Gençlik Vakfı ile yakın zamanda protokol imzalayan ve gençler için ortak çalışmalar yürüten TÜGVA bu projeyle bir ilki gerçekleştiriyor. İki ülke gençlerinin aynı anda yarışacağı Bu yarışma da TÜGVA liseli öğrencilerin gözünden Karabağ zaferini görmeyi ve bu vesileyle kardeşlik duygularını pekiştirmeyi hedefliyor. Proje sonunda Türkiye’ de ilk üçe giren öğrenciler, Azerbaycan’a Azerbaycan’da ilk üçe giren öğrenciler de Türkiye gezisine gitmeye hak kazanacaklar.

Resim ve güzel sanatlar konusunda uzman akademisyen ve sanatçıların jüri olarak yer alacağı Türkiye- Azerbaycan Resim Yarışmasına son başvuru 24 OCAK 2021’dir.

https://www.sabah.com.tr/kultur-sanat/2020/12/17/karabag-zaferi-resim-yarismasinin-tarihi-belli-oldu