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‘Bırakın bu yobazlıkları’ demişti! Berdan Mardini’den yeni açıklama

2020-12-10

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Etiler’de bir restorandan yemek siparişi verirken görüntülenen şarkıcı Berdan Mardini, haftalar önce yaptığı yeni yıl paylaşımına gelen tepkilerle ilgili konuştu.

Önceki gün Etiler’de objektiflere yansıyan Berdan Mardini, muhabirlerin sorularını yanıtladı. 

2BİZİ ÇOK SÖMÜRDÜLER

‘BİZİ ÇOK SÖMÜRDÜLER’ 

Yaptığı şarkıları kendi prodüksiyon şirketinden çıkartan Mardini, “Bizi yıllarca çok sömürdüler, artık kendi şirketinden şarkıları çıkartıyorum. Yeter bu kadar sömürdükleri” dedi.

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Evinin altına sahne kurduğunu ve yılbaşında ailesine o sahnede konser vereceğini söyleyen şarkıcı, “Bu sene böyle olacak” diye konuştu.

4BIRAKIN BU YOBAZLIKLARI

‘BIRAKIN BU YOBAZLIKLARI’ 

Instagram hesabını aktif kullanan Berdan Mardini, çocukları ile birlikte yaptığı yeni yıl hazırlıklarını takipçilerinin beğenisine sunmuştu.

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Mardini’nin fotoğrafları bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından eleştirilmişti. Şarkıcı da o yorumlara kayıtsız kalmamıştı.

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Mardini, “Benim gözümde Hristiyanı, Suryanisi, Ezidisi hepsi insan kardeşim. Öncelikle bunu bilin! Ayrıca yurt dışından ahkam kesenler; dolar da kullanmayın o zaman. O da Hristiyan parası. Bırakın bu yobazlıkları!” demişti.

7KİM NE DÜŞÜNÜYORSA DÜŞÜNSÜN

‘KİM NE DÜŞÜNÜYORSA DÜŞÜNSÜN’ 

Sosyal medyadaki yeni yıl paylaşımına yapılan yorumlara sinirlenmesi tekrar hatırlatılan Berdan Mardini, konuyla ilgili açıklama yaptı. 

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Mardini, “Elhamdülillah Müslümanız. Ben çocuklarımı örf ve adetlerimize göre büyütüyorum. Noel Baba benim için bir oyuncak. Ben Christmas paylaşımı yapmadım. Kim ne düşünüyorsa düşünsün umrumda değil” dedi.

9YOKLUK NEDİR BİLİRİM

‘YOKLUK NEDİR BİLİRİM’ 

Pandemi süresinde bir küçülme yaşamadığını da söyleyen Berdan Mardini, “Ben her zaman Rabbime şükrederim. Ben zor günler gördüm. Bir oda da 8-9 kardeş kalırdık. Yokluk nedir bilirim. O yüzden her zaman şükrederim” ifadelerini kullandı.

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https://www.milliyet.com.tr/cadde/galeri/birakin-bu-yobazliklari-demisti-berdan-mardiniden-yeni-aciklama-6375517/1

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