‘Bırakın bu yobazlıkları’ demişti! Berdan Mardini’den yeni açıklama

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Etiler’de bir restorandan yemek siparişi verirken görüntülenen şarkıcı Berdan Mardini, haftalar önce yaptığı yeni yıl paylaşımına gelen tepkilerle ilgili konuştu.

Önceki gün Etiler’de objektiflere yansıyan Berdan Mardini, muhabirlerin sorularını yanıtladı.

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‘BİZİ ÇOK SÖMÜRDÜLER’

Yaptığı şarkıları kendi prodüksiyon şirketinden çıkartan Mardini, “Bizi yıllarca çok sömürdüler, artık kendi şirketinden şarkıları çıkartıyorum. Yeter bu kadar sömürdükleri” dedi.

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Evinin altına sahne kurduğunu ve yılbaşında ailesine o sahnede konser vereceğini söyleyen şarkıcı, “Bu sene böyle olacak” diye konuştu.

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‘BIRAKIN BU YOBAZLIKLARI’

Instagram hesabını aktif kullanan Berdan Mardini, çocukları ile birlikte yaptığı yeni yıl hazırlıklarını takipçilerinin beğenisine sunmuştu.

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Mardini’nin fotoğrafları bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından eleştirilmişti. Şarkıcı da o yorumlara kayıtsız kalmamıştı.

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Mardini, “Benim gözümde Hristiyanı, Suryanisi, Ezidisi hepsi insan kardeşim. Öncelikle bunu bilin! Ayrıca yurt dışından ahkam kesenler; dolar da kullanmayın o zaman. O da Hristiyan parası. Bırakın bu yobazlıkları!” demişti.

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‘KİM NE DÜŞÜNÜYORSA DÜŞÜNSÜN’

Sosyal medyadaki yeni yıl paylaşımına yapılan yorumlara sinirlenmesi tekrar hatırlatılan Berdan Mardini, konuyla ilgili açıklama yaptı.

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Mardini, “Elhamdülillah Müslümanız. Ben çocuklarımı örf ve adetlerimize göre büyütüyorum. Noel Baba benim için bir oyuncak. Ben Christmas paylaşımı yapmadım. Kim ne düşünüyorsa düşünsün umrumda değil” dedi.

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‘YOKLUK NEDİR BİLİRİM’

Pandemi süresinde bir küçülme yaşamadığını da söyleyen Berdan Mardini, “Ben her zaman Rabbime şükrederim. Ben zor günler gördüm. Bir oda da 8-9 kardeş kalırdık. Yokluk nedir bilirim. O yüzden her zaman şükrederim” ifadelerini kullandı.

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https://www.milliyet.com.tr/cadde/galeri/birakin-bu-yobazliklari-demisti-berdan-mardiniden-yeni-aciklama-6375517/1