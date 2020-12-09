İsa Mesih’in, Kanamalı Kadını İyileştirdiği Kilise Keşfedildi

Arkeologlar, Kutsal Kitap’da İsa Mesih’in elbisesinin ucuna dokunarak mucizevi bir şekilde iyileşen kadının anıtının olduğu antik bir kilise keşfetti.

Hayfa Üniversitesi’nden uzmanlar, İncil’de bahsi geçen kilisenin daha İsa Mesih’in yaşadığı dönemde Caesarea Filippov olarak yeniden adlandırılan Banias antik kentinde yer aldığını açıkladı.

İsa Mesih’in kanaması olan bir kadını iyileştirmesi, İncil’in Matta, Markos ve Luka kitaplarında geçmekte (Matta 9:18-22 Markos 5:21-34 Luka 8:40-48).

Markos 5:26 – 29 “Bu Yahudi kadının 12 yıldır süren bir kanaması vardı. Hekim hekim dolaşıp çare aramış ve önerdikleri tedaviler için tüm parasını harcamıştı. Ancak hiçbir yarar görememişti. Hatta sorunu “daha da kötü olmuştu. Bu kadın “İsa hakkında anlatılanları” duymuş ve onu arayıp bulmuştu. Kirli sayıldığı için kalabalığın arasında mümkün olduğunca göze çarpmadan ilerliyor ve kendi kendine, “Giysisine bir dokunsam iyi olacağım” diyordu. Nihayet İsa’nın giysisinin saçağına dokunduğunda birdenbire kanamasının durduğunu hissetti! Artık ‘derdinden kurtulmuştu”

Bizans tarihçi Eusebius, kadının bu olaydan sonra mucizenin anısına Suriye ve Lübnan arasındaki Golan tepelerinde yer alan Caesarea Filipova Kilisesi’nde bir heykel diktiğini anlatıyor.

Eski kaynaklarda anlatılanlara göre, söz konusu heykel kısa bir süre sonra kırılmış olsa da kilisenin uzun bir süre daha anıt olarak hizmet etmeye devam ettiği yazıyor.

Mucizenin Kanıtı Olarak Hizmet Eden Kilise

Son kazılar sırasında, Roma yolu altında daha önce gizlenmiş ve yıkılmış bir kilisenin parçalarına rastlandı. Arkeologlar: “Keşfini gerçekleştirdiğimiz kilisenin mucizenin bir anıtı olarak hizmet eden kilise olduğunu tahmin ediyoruz” açıklamasında bulundular.

Bundan birkaç ay önce aynı bölgede bir kilise daha keşfedilmiş olsa da arkeolog Adi Ehrlich, son keşiflerinin antik yazılarda bahsedilenler ile daha çok uyumlu olduğunu vurguladı.

Bölgede yapılan tüm keşiflere rağmen Arkeologlar hala insanların söz konusu bölgeyi neden terk ettiğini anlamış değiller.

Antik çağlardaki yapıların konumları ve tipik özellikleri tarihi kitaplarda ayrıntılı anlatılmadığı için arkeolog için keşfettikleri her bir yapı birer sürpriz niteliğindedir. (O.D/cnl.news)

https://haber.sat7turk.com/isa-mesihin-kanamali-kadini-iyilestirdigi-kilise-kesfedildi/