Le Catholicos Aram Ier a appelé Nikol Pachinian à démissionner

Depuis le siège de la Grande Maison de Cilicie à Antélias (Beyrouth, Liban) le Catholicos Aram Ier a appelé le premier ministre arménien Nikol Pachinian à démissionner et réaliser de nouvelles élections parlementaires.

«Le peuple arménien est dans une profonde crise (…) nous avons perdu malgré l’héroïse de notre armée et sa résistance face à l’armée turco-azérie, la grande partie de l’Artsakh qui était bâti et fleuri avec le sang de nos héros. Nous avons également perdu notre honneur national et notre fierté. Nous avons eu de nombreux morts, prisonniers, blessés et réfugiés. Sur la terre il n’y a pas un seul arménien qui ne pleure ces pertes. Face à cette immense tragédie, notre peuple uni exige des comptes» a écrit Aram Ier dans son message destiné au Premier ministre arménien qui explique que le renforcement de la nation arménienne, de l’Arménie et de son armée nécessite aujourd’hui la démission du gouvernement de Nikol Pachinian. Aram Ier appelle après cette démission l’élection d’un nouveau Premier ministre à la tête d’un gouvernement d’Union nationale.

Krikor Amirzayan

