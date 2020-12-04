ABD Senatosu’nda Karabağ’a insani yardım sağlaması gerektiğini düşünüyorlar

ABD Senato üyelerinden Robert Menendez ve Rob Portman ortak bir açıklamada bulunarak ABD’nin hümaniter kriz yaşayan Artsakh’a (Karabağ) destek vermesi ve insani yardım sağlaması gerektiğini savundular.

Senatörler 2021 yılı için öngörülen mali masraf planında Karabağ için para ayırmasını teklif ettiler.

Menendez ve Portman’ın sözlerine göre Karabağ’daki kriz çok ciddidir ve ABD’nin desteği çok önemlidir. Hümaniter durumunun kış sezonuyla birlikte çok daha belirgin olacağını ifade eden ABD’li Senatörler insani yardım göndermesiyle birlikte aynı zamanda bölgede mayın temizleme çalışmalarını da sürdürmek için mali destek verilmesi gerektiğini de vurguladılar.

Dağlık Karabağ Ermeni nüfusunun yarısından fazlası yerinden edildi ve onlardan yüzde 90’ı kadın ve çocuklardır.

Şiddete maruz kalan Ermenilere yardım eli uzatmak Senatörlere göre ABD’nin görevidir.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/12/04/ABD-Senatosu-Karabağ-insani-yardım-Ermeni/199033