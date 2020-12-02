Azerbaycan’da en az 60 Ermeni esir var ve büyük kısmının kimliği tespit edildi

Artsakh Cumhuriyeti (Karabağ) Ombudsmanı Artak Beglaryan Azerbaycan’da esir olarak bulunan Ermeni esir askerlerle ilgili açıklamalarda bulundu.

Beglaryan’ın sözlerine göre incelemeler sonucunda şu an itibarıyla 60 Ermeni asker Azerbaycan’da esir olarak tutuluyor ve onların büyük kısmının kimlikleri tespit edilmiş durumundadır.

Karabağ Ombudsmanı esirlerle ilgili gece-güncüz çalıştıklarını mevcut listeleri yeni görüntüler ve akrabaların verdiği bilgilerle tamamladıklarını dile getirdi. Devamlı yeni telefonlar geliyor, yeni bilgiler ulaşıyor ve yeni deliller ortaya çıkıyor.

Artak Beglaryan aynı zamanda sivil esirleriyle ilgili de deliller topladıklarını ve onların sayısının da 40’a yakın olduğunu açıkladı.

Tüm veriler ve bilgiler yetkili devlet makamlarına ve uluslararası örgütlere gönderiliyor çalışmaları daha verimli bir şekilde sürdürmek için.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/12/02/Azerbaycan-Ermeni-esir/198933