Ermenistan’a bir şok daha! Kıtlıkla karşı karşıya…

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Azerbaycan‘ın sivil yerleşim yerlerine yaptığı saldırıların ardından Dağlık Karabağ‘da başlayan çatışmalarda ağır kayıplar verip çekilmek zorunda kalan Ermenistan‘a bir şok daha! Ülkenin tahıl ihtiyacını işgal ettiği topraklardan sağlayan Ermenistan’da tehlike çanları çalıyor.

Azerbaycan ile 27 Eylül’de başlayan ve 44 gün süren çatışmalarda ağır darbe alan ve işgal altında tuttuğu Dağlık Karabağ bölgesinden çekilme kararı alan Ermenistan’da uluslararası mahkemelerde açılacak davaların sonucunda ortaya çıkması muhtemel 50 milyar dolarlık tazminatın nasıl ödeneceğine ilişkin tartışmalar sürerken ülkenin tarımdan sorumlu eski bakanından kapıdaki yeni tehlikeye ilişkin uyarı geldi.

Ermenistan Tarımdan Sorumlu eski Bakanı Artur Khachatryan, Dağlık Karabağ bölgesinin kaybedilmesiyle ülkenin çok yakında ciddi gıda güvenliği sorunları ile karşı karşıya kalacağını belirtirken bu durumun öncelikle ekmek arzı ve fiyatlarında kendisini göstereceğine dikkat çekti.

TAHILIN YÜZDE 75’İ KAYBEDİLDİ

Yeni Şafak’ta yer alan haber göre; Ermenistan’da yılda yaklaşık 200 bin ton tahıl üretildiğini bunun 150 bin tonunun Dağlık Karabağ bölgesinden temin edildiğini ifade eden Khachatryan, Ermenistan’ın Dağlık Karabağ bölgesinde kontrolü kaybetmesiyle üretilen tahılın da yüzde 75’ininin kaybedildiğini dile getirdi.

EKMEK KITLIĞI KAPIDA!

Öte yandan Ermenistan’ın yılda yaklaşık 250 bin ton tahıl ithal ettiğine de dikkat çeken Khachatryan, ”Yurt dışından alımlarla boşluğu doldurmamız gerekecek. Doların yükselişte olduğu göz önüne alındığında, ekmek arzı ve fiyatı ile ilgili sorun yaşayacağız. Ermenistan’da savaş sonrası ekmek kıtlığı, büyük yoksulluk ve hatta kıtlık yakında kaçınılmaz hale gelebilir.” diye konuştu.

https://www.sabah.com.tr/dunya/2020/12/01/ermenistana-bir-sok-daha-kitlikla-karsi-karsiya