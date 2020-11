L’aéroport de Kapan reste sur le territoire arménien

La frontière entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan passe par la frontière de l’URSS près de l’aéroport de Kapan, mais l’aéroport reste sur le territoire arménien a annoncé le chef du centre communautaire de Kapan Gorg Parsyan cité par le Centre d’information unifié arménien.

De nouvelles frontières sont en cours de formation entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan dans le cadre de la mise en œuvre de la déclaration trilatérale signée le 9 novembre entre le Premier ministre arménien et les présidents russe et azerbaïdjanais.

par Stéphane

