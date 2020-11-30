Ermenistan işgalinden kurtarılan bölgelerde mayın temizliği yapılacak

​Milli Savunma Bakanlığı, METİ ve PMKİ timlerinin Ermenistan işgalinden kurtarılan bölgelerde Mayın/EYP temizliği yapacağını belirtti.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Kara Kuvvetlerimizin mayın ve EYP temizliği yapan METİ ve PMKİ timleri, Ermenistan işgalinden kurtarılan bölgelerde kardeş Azerbaycan Ordusu’na destek sağlamaya başladı. METİ ve PMKİ timlerimiz hem Mayın/EYP temizliği yapacak hem de Azerbaycan birliklerine eğitimler verecek.” (İLKHA)

Kara Kuvvetlerimizin mayın ve EYP temizliği yapan METİ ve PMKİ timleri, Ermenistan işgalinden kurtarılan bölgelerde kardeş Azerbaycan Ordusu’na destek sağlamaya başladı. METİ ve PMKİ timlerimiz hem Mayın/EYP temizliği yapacak hem de Azerbaycan birliklerine eğitimler verecek. pic.twitter.com/Di297TgaW7 — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 30, 2020

https://ilkha.com/guncel/ermenistan-isgalinden-kurtarilan-bolgelerde-mayin-temizligi-yapilacak-145009