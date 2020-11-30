Ermenistan işgalinden kurtarılan bölgelerde mayın temizliği yapılacak

Milli Savunma Bakanlığı, METİ ve PMKİ timlerinin Ermenistan işgalinden kurtarılan bölgelerde Mayın/EYP temizliği yapacağını belirtti.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Kara Kuvvetlerimizin mayın ve EYP temizliği yapan METİ ve PMKİ timleri, Ermenistan işgalinden kurtarılan bölgelerde kardeş Azerbaycan Ordusu’na destek sağlamaya başladı. METİ ve PMKİ timlerimiz hem Mayın/EYP temizliği yapacak hem de Azerbaycan birliklerine eğitimler verecek.” (İLKHA)
https://ilkha.com/guncel/ermenistan-isgalinden-kurtarilan-bolgelerde-mayin-temizligi-yapilacak-145009
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