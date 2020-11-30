Ermeni tarafı 27 Kasım’da 10 askerin esir alındığına dair haberi yalanladı

Azerbaycan telegram kanallarında 27 Kasım tarihinde 10’dan fazla Ermeni askerlerinin esir düştüğüne dair haberler yayınlanmıştı.

Ermeni Birleşik Enformasyon Merkezi bu haberlerle ilgili açıklamada bulunarak Ermeni askerlerin esir alındığına dair iddialarını yalanladı ve böyle bir olay yaşanmadığını belirtti.

Yapılan açıklamaya göre Ermenistan Hükümeti savaş sırasında esir alınan kişilerin iadesi için her gün çalışmaları sürdürüyor.

Hatırlanacağı üzere 27 Eylül tarihinde Azerbaycan ve Türkiye Artsakh Cumhuriyeti’ne karşı (Karabağ) saldırıya geçti. Bu saldırıyla patlak veren savaş 10 Kasım tarihinde Ermenistan, Rusya ve Azerbaycan tarafından imzalanan ortak ateşkes bildirisiyle sona erdi. Bu bildiride esirlerin takası için de ayrı bir nokta yer aldı. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın açıklamasına göre esirlerin takası süreci cesetlerin takas sürecinden sonra gerçekleştirilecek.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/11/30/Ermeni-asker-esir/198798