Eseyan’ın ölümünün 40.gününde mezarı başında dua edildi

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden AK Parti İstanbul Milletvekili Gazeteci –Siyasetçi Markar Esayan, Ölümünün 40. Gününde Ermeni Mezarlığında düzenlenen törende dualarla anıldı. Ablası Nergiz Erdik, “hem siyasi hem Edebi olarak sevilen bir insandı. Allahım bizden erken aldı” dedi.

MUSTAFA KAYA

Mide rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden AK Parti İstanbul Milletvekili gazeteci-siyasetçi Markar Esayan’ın’ın ölümünün 40. gününde Şişli Ermeni mezarlığında anma töreni düzenlendi.

Pandemi nedeniyle siyasetçilerin katılmadığı törende Türkiye Ermenileri 85. Patriği Sahak Maşalyan, Esayan’ın ablaları Nergis Erdik ve Sima Esayan, Akparti Büyükşehir Meclis Üyesi Avukat Özler Yir ve sevenleri katıldı. Mezarı başında düzenlenen törende ablaları gözyaşı döküp Esayan için dua ettiler.

Törenin ardından Esayan’ın 40. Günü nedeniyle Türkiye Ermenileri 85. Patriği Sahak Maşalyan, Markar Esayan için yaptığı konuşmada, “İlk karşılaştıklarında 25 yaşındaydı. Markar Esayan tüm hayatı boyunca sağlıklı günlerinde manevi hazineler biriktirmişti ve onları hayatının zor dönemlerinde bolca kullandı. Esayan’ın, bilinçli bir aydın olarak sadece Ermenilerin değil, tüm halkın yanında olunması gerektiğini gösterdi. 40 gün çok çabuk geçti. Kır çiçekleri solar fakat rabbimizin sevgisi sonsuza kadar yaşar. Herşey çok çabuk akıp geçiyor. Kalıcı olan insanların yaşarken insanların ve rabbinin gönlünde yer bulmasıdır. İnsan ölür, üç yere gömülür. Bir toprağa iki insan kalbine üçüncüsü ise rabbinin kalbinedir. Markarda bu üç kalbe gömülmüştür. Kendisi çok özeldir. Rabbimiz kendisini çok erken yanına çağırdı. İyi insanlar olup rabbinizin kalbinde yer edinmemiz gerekir” dedi.

Anma törenine katılan ablası Nergiz Erdik ve Sima Eseyan, “Kardeşimizle her zaman gurur duyuyoruz. Onu çok seviyoruz. O Fikir üreten meyvesi olan bir fidan gibidir. Onu kaybetmekle çok büyük üzüntü yaşadık. Ailemizin tek erkek evladıydı. Siyaset olarak ve edebi olarak sevilen bir insandı. Türkiye siyaset tarihi ile ilgili yazdığı kitabı okuyoruz. Yaşadığı topraklarla ve insanlarıyla barışık bir insandı. Sevgi doluydu. Üzüntümüz 40 gün geçmesine rağmen hala sıcak ve taze . Bizi hep koruyup kollardı. Allahta onu koruyup kollasın” dediler.

Markar Esayan’ın mezarı başında düzenenen törenin ardından katılanlara acı badem kurabiyesi ikram edildi.

https://www.sabah.com.tr/yasam/2020/11/29/eseyanin-olumunun-40gununde-mezari-basinda-dua-edildi