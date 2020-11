PAPA FRANCİS’İN UYGUR TÜRKLERİ İLE İLGİLİ SÖYLEDİKLERİNİ DOLKUN İSA TAKDİR ETTİ

Katolik Kilisesi Lideri Papa Francis, söyleşilerinden oluşan “Let Us Dream: The Path to A Better Future” (Bırakın hayal edelim: Daha iyi bir geleceğe giden yol) adlı kitabında ilk kez Uygur Türklerinden söz etti. Para Francis, Uygur Türklerini ”zulüm gören milletler’‘ arasında sıraladı. Dünya Uygur Kurultayı Başkanı Dolkun İsa, Papa’nın Uygur Türklerine uygulanan zulme dikkat çekmesini takdirle karşıladıklarını dile getirdi.

Papa Francis, kişisel biyografi yazarı Austen Ivereigh ile yaptığı söyleşilerden derlenen yeni kitabında Çin’in Uygur Türklerine karşı işlediği insanlık suçlarına dikkat çekerek Papa Francis, “Zulüm gören halkları sık sık düşünüyorum. Zavallı Uygurlar…” diye kaydetti. Dünya Uygur Kurultayı Başkanı Dolkun İsa, “Papa Francis’in açıklaması suskun kalan devletlerde siyasi baskı oluşturacaktır” dedi. Dolkun İsa, Papa Francis’in ilk defa Uygur Türkleri ile ilgili bir açıklama yapmasını Kırım Haber Ajansı’na (QHA) değerlendirdi.

“PAPA BU AÇIKLAMAYI YAPMAKTA GEÇ KALDI”

Çin’in tüm ülkedeki tüm dinlere karşı bir baskı uyguladığını ifade eden İsa, Papa’nın bu açıklama konusunda geç kaldığını belirterek, “Papa Francis’in açıklaması aslında geç kalınmış bir açıklama çünkü Çin komünist idaresi sadece Doğu Türkistan’da değil Çin genelinde tüm dinlere baskı uyguluyor. Böyle bir durumda Papa’nın çok daha önceden bir açıklama yapması gerekiyordu. Papa Francis, bu konuda bazı Katolik çevrelerden ve uluslararası basından eleştirilere maruz kalmıştı. Bundan birkaç ay önce dünya liderleri Doğu Türkistan’da soykırım yapıldığına dair açıklamada bulunmuştu. Bu açıklamadan sonra Papa suskunluğunu korumuştu.” dedi.

“PAPA FRANCİS’İN SÖYLEDİKLERİNİ TAKDİR EDİYORUZ”

Papa Francis’in açıklamasının etkilerinin büyük olacağına değinen İsa, “Ancak gelinen bu noktada geçte olsa Papa Francis, Doğu Türkistan’da Çin zulmü olduğuna dair konuştu. Bunun etkileri çok büyük olacaktır diye düşünüyorum. Papa Francis’in bu açıklamasını gerçekten takdir ediyoruz. Bu açıklamanın dünyanın dikkatini Doğu Türkistan’da uygulanan zulme çekeceğini düşünüyoruz.” diye konuştu.

“PAPA’NIN SÖZLERİ SİYASİ BASKI OLUŞTURACAKTIR”

Öte yandan Papa’nın Uygur Türkleri hakkında söylediklerinin siyasi anlamda da bir baskı oluşturacağını vurgulayan Dünya Uygur Kurultayı Başkanı İsa, şöyle konuştu:

“Papa’nın açıklamasının Katolik devletlerde ve Çin’deki Hristiyan toplumunda etkisi olacaktır. Özellikle Katolik devlet başkanlarında bu açıklamanın etkisi olacağını düşünüyorum. Bazı ülkelerin Çin ile çıkar ilişkisi olduğu için suskun kalan Katolik devletlerde, Papa’nın açıklaması siyasi bir baskı oluşturacaktır.”

DİNİ, ETNİK VE SİYASİ BASKILARIN MERKEZİ: DOĞU TÜRKİSTAN



Çin hükumetinin sistematik baskı ve asimilasyonlar ile dini, etnik, kültürel ve siyasal anlamda “soykırıma” varan faaliyetleri, her geçen gün dünya kamuoyunun daha çok gündemine geliyor. ABD Dışişleri Bakanlığının açıkladığı verilere göre Doğu Türkistan’da yaklaşık 2 milyona yakın Uygur Türkü ve diğer azınlıklara mensup Müslümanlar, eğitim adı altında zorla toplama kamplarında tutulmakta.



Etnik ve kültürel ayrımcılığa ve insan hakları ihlallerine maruz kalan Doğu Türkistanlılar, ucuz iş gücü olarak Çinli şirketlerde çalıştırılıyor. Öte yandan, Birleşmiş Milletlerin resmi verilerine göre ise, Pekin idaresinin kültürel soykırım uyguladığı Doğu Türkistan’daki toplama kamplarında 1 milyondan fazla Uygur Türkünü zorla tutuyor. Farklı kaynaklarda cezaevleri ile gözaltı merkezlerinde tutulanlarla birlikte bu rakamın 3-4 milyon arasında olduğu tahmin ediliyor.



Ayrıca, Çin hükumeti, her ne kadar dünya kamuoyunda aksini iddia etse de Doğu Türkistan’daki toplama kamplarında, ABD Dışişleri Bakanlığı verilerine göre 2 milyonu aşkın Doğu Türkistanlı zorla tutuluyor. Burada, Çin Komünist Partisinin sistematik baskı ve zulüm politikalarına maruz kalan Uygur Türkü ve diğer azınlıklar, birçok hak ihlali ile karşı karşıya.

