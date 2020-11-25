Hüsnü Mahalli’nin Yeni Kitabında Holokost İnkarı

NESİ ALTARAS

Ekim 2020’de Kırmızı Kedi yayınlarından çıkan Filistin Benimdir adlı kitabında köşe yazarı Hüsnü Mahalli Holokost’u küçümsemek ve inkar etmek suretiyle antisemitizm yapıyor.

Sözcü ve ardından Korkusuz gazetelerinde köşe yazarlığı yapan Hüsnü Mahalli yeni kitabında Filistin’i ve özellikle Filistin direniş hareketlerini konu alıyor. Kitabıyla ilgili Sözcü’den Fatma Vurgun’a konuşan Mahalli işi için “Kitap Filistin ekseninde dünyadaki gelişmeleri özetliyor” dedi.

Yazılarında sıklıkla ‘Yahudiler‘ ve ‘büyük resme’ etkileri üzerine yorumlar yapan Mahalli kitabında antisemitizm yaptığını açıkça Sözcü gazetesine anlatmış, Fatma Vurgun ise kendisini sorgulamamış. Vurgun’un anlatımına göre Mahalli “Yahudi soykırım hikayesinde de abartı olduğunu söylüyor.” Holokost’un abartıldığını, aslında 6 milyon Yahudi’nin sistematik olarak katledilmediğini iddia etmek özellikle Neo-Nazilerin sıkça kullanılandığı bir antisemit fikirdir.

Kitabında önce Holokost’un birçok farklı grubu hedef aldığının altını çizerek Yahudi acısını azaltma çabasında olan Mahalli ardından topyekun inkara soyunuyor (FB 223). Holokost sırasında Yahudilerin dışında Nazi ideolojisine göre ikinci sınıf kabul edilen Roman, engelli, eşcinsel gibi gruplara ve direnç gösteren sosyalist ve komünistlere katliam uygulandığı da biliniyor. Ancak bu tarz listeler sıklıkla Holokost’un özellikle Yahudileri merkeze alan bir soykırım olduğunu inkar etmek için kullanılıyor.

‘6 Milyon Ölmedi, Gaz Odaları Yoktu’

Kitabında Mahalli gaz odalarının aslında var olmadığını, bu yerlerin tifüs olan Yahudiler için revirler olduğunu iddia ediyor (Filistin Benimdir 226). Kaynak göstermeden verdiği iddiayı ‘birçok araştırmacı’ya dayandıran yazar aynı sayfada gaz odalarında insanları öldürülmek için kullanılan Ziklon B adlı zehirin de tifüs ilacı olduğunu asılsızca iddia ediyor.

İnkara devam eden yazar 6 milyon değil ‘sadece birkaç yüz bin‘ Yahudi’nin katledildiğini yine asılsızca iddia ediyor (FB 227). İnsanların yakıldığı krematoryumların tifüs geçiren cesetler olduğunu da ekleyen (FB 227) Mahalli bir de inkar ettiği soykırımı haklı çıkarmaya çalışıyor: ‘Peki yaptıysa bu soykırımı Hitler neden yaptı?‘ (FB 227) Bunun arkasından gelen kısımda yazar olmadığını söylediği katliamı meşru göstermek için taklalar atıyor ve konuyu Türkiye komplocularının favorilerinden olan Rotschild ailesine getiriyor.

Holokost küçümseme bir soykırım inkar biçimidir ve kabul edilemez. Holokost’un ölüm yürüyüşlerinden gaz odalarına metodları, mekanları, kurbanları ve suçluları bilinen tarihsel gerçeklerdir ve tartışmaya açık değiller. Holokost gerçeğini bulandırmaya çalışmak, azımsamak, inkar etmek açık bir nefret söylemidir.

‘Yahudi Kimdir?’

Kitabından bahsederken Mahalli bir de Yahudilerin sadece bir din olduğuna, ırk veya etnik grup olmadığına kendince karar veriyor. Yahudilerin kimliği ile ilgili ahkam kesecek özgüvenin kaynağı ise belirsiz.

Mahalli’nin bir başka iddiası Kıbrıs’la ilgili. “Ayrıca Kıbrıs adası oldum olalı Yahudiler’in ilgi alanı içindedir. Örneğin Kanuni’den bu yana. O konuyla da ilgili olarak kitapta ilginç detaylar var” diyen yazarın kullandığı komplo üslubu ve Sözcü’de yer alışı maalesef şaşırtıcı değildir. Hem son zamanlarda Korkusuz’daki, 2019’a kadar da Sözcü’deki yazılarında sık sık antisemit içerikli komplolara yer veriyor. Kullandığı kısa cümleli, ‘ben söylemiyorum, siz anlayın’ ve ‘büyük oyun’ temalı yazıları Yeni Akit ve Takvim gibi gazetelerin yayınlarıyla ve Sözcü’de Soner Yalçın‘la benzerlik gösteriyor.

Kırmızı Kedi’den Açıklama Yok

Holokost’u inkar eden kitapla ilgili Kırmızı Kedi’nin henüz tek hareketi reklam yapmak oldu. Sözcü Kitabevi ve D&R dahil birçok ana akım kitapçıda satılan yayınla ilgili henüz herhangi bir kitapçı açıklamada bulunmadı.

Türk Yahudi Toplumu kitabın 226-227 sayfalarını paylaşarak Holokost inkarını şu sözlerle kınadı: Emsali görülmemiş bir soykırım olan Holokost’u da menfaatlerine alet edip yalan ve iftiralarına, sözde tarihçileri referans olarak göstererek hırslarının esiri olanların yazdığı, insanlara nefreti aşılayan bu utanç örneği kitabı yayınlamış olmanızı esefle kınıyoruz.

Kırmızı Kedi yayınevinin Holokost inkarına önayak olması Yahudi toplumu eşbaşkanı İshak İbrahimzadeh ve piyanist Renan Kohen tarafından da kınandı.

Emsali görülmemiş bir soykırım olan Holokost'u da menfaatlerine alet edip yalan ve iftiralarına, sözde tarihçileri referans olarak göstererek hırslarının esiri olanların yazdığı, insanlara nefreti aşılayan bu utanç örneği kitabı yayınlamış olmanızı esefle kınıyoruz. https://t.co/dGbQpOKC0h pic.twitter.com/nrSeAtszbk — Türk Yahudi Toplumu (@tyahuditoplumu) November 25, 2020