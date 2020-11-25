Ermeniler gibi öldürmediler! Azerbaycan askerinden beyaz bayrak hassasiyeti

***HyeTert, bu kaynağın ve/veya içeriğin yanlış ve/veya yanıltıcı bilgiler ve/veya soykırım inkarcılığı, ırkçılık, ayrımcılık ya da nefret suçu içerdiği/yaydığı kanısındadır. Metni paylaşmadan önce bu uyarıları göz önüne alarak, içeriği ve/veya kaynağı güvenilir kaynaklardan kontrol ediniz.***

Azerbaycan’ın operasyonları sonrasında yenilerek anlaşma yapmak zorunda kalan Ermenistan’ın işgal ettiği topraklardan zamanında çıkamayan Ermeniler, beyaz bayrak kaldırıp Azerbaycan askerinden zaman istedi.

Azerbaycan ile Ermenistan arasında varılan anlaşma gereği işgal ettikleri toprakları terk etmek zorunda olan Ermenilerin kısa süre önce boşalttıkları evleri, kamu binaları ve ormanları yaktığı görüntülere yansımıştı. Buna rağmen Azerbaycan askerinin de Azerbaycan topraklarını zamanında terk edemeyen Ermenilere müsaade verdiği ortaya çıktı. Çıkması gereken bölgede evlerini zamanında boşaltamayan bazı Ermeni siviller, Azerbaycan askerini karşısında görünce beyaz bayrak kaldırıp zaman istedi. Azerbaycan askerleri de evin yanında bekleyerek Ermeni sivillerin eşyalarını kamyonete taşımasına müsamaha gösterdi.

https://www.yeniakit.com.tr/haber/ermeniler-gibi-oldurmediler-azerbaycan-askerinden-beyaz-bayrak-hassasiyeti-1457662.html