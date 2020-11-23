Ermenistan’a neden yardım etmiyorsunuz diye soran gence Macron’dan cevap: Orası Azerbaycan toprağı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Ermenistan için yardım toplayan bir derneğe destek ziyaretinde bulundu. Ziyaret esnasında bir Ermeni genç, Macron’a, ‘Dağlık Karabağ’ya müdahale etmek için sizi engelleyen nedir?’ sorusunu yöneltti. Fransa Cumhurbaşkanı ise gencin sorusuna ‘Uluslararası hukuka, Birleşmiş Milletler’in tanımlamasına göre Dağlık Karabağ bölgesi Azerbaycan toprağıdır. Egemen devletin talebi olmadıkça da müdahale etme hakkınız yoktur’ diyerek cevap verdi.

https://www.yenisafak.com/video-galeri/dunya/ermenistana-neden-yardim-etmiyorsunuz-diye-soran-gence-macrondan-cevap-orasi-azerbaycan-topragi-2212668