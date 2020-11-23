Ermenilerin işgali sınır tanımıyor… Uydurma tarihle sahiplenmişler

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Azerbaycan Ordusu Ermenistan’ın boşalttığı Kelbecer’de “Ermeni tarihi” üreten bir atölye keşfetti. Ermeni ustalar taşlara eski süslemeler ve haçlar oyup, tarihi görünüm kazandırmaya çalışıyordu.

Azerbaycan Ordusu, Rusya’nın arabuluculuğunda imzalanan anlaşma gereği Dağlık Karabağ’ın Kelbecer kentinden çıkması planlanan Ermenilerin bölgede ‘Ermeni tarihi’ üreten bir atölyesini keşfetti. Azerbaycan’ın en büyük (3050 km2’) ve en kadim ilçesi Kelbecer’de Ermenistan’ın uydurma tarihle bölgeyi sahiplenmeye çalıştığı anlaşılırken keşfedilen atölyede Ermeni ustalar taşlara eski süslemeler ve haçlar oyup, eski görünüm kazandırmak için sirkede tutarak okside ettikleri, şekillenen taşları toprağa gömüp bir süre sonra uydurma “tarihi eserleri” ortaya çıkarttıkları öğrenildi.

AĞDAM HARABEYE DÖNMÜŞ

Ermenistan ordusunun 20 Kasım’da çekildiği Ağdam kentinde ise neredeyse sağlam bina bulunmuyor. Bir zamanlar 143 bin Azerbaycanlının yaşadığı kent artık bozuk yollardan ve sadece bazı taşları kalan binalardan oluşuyor. Azerbaycan ordusunun önceki gün bayrak astığı minarelerden çekilen görüntüler, yıkımı gözler önüne serdi.

Ermeni ustaların eserlere eskimiş görüntüsü vermek için büyük uğraşlar verdikleri anlaşıldı.

TÜRK ASKERİ 1 YIL ORADA

Milli Savunma Bakanlığı, geçtiğimiz günlerde TBMM’de kabul edilen Azerbaycan tezkeresi ile barışı izleme gücü olarak Dağlık Karabağ’a gidecek askerlerimize ilişkin açıklama yayınladı. Açıklamada, “Mehmetçik, Rusya ile kurulacak ortak merkezin icra edeceği faaliyetlerde 1 yıl süreyle görev yapacak” denildi.

RUSYA: TÜRKİYE BİRÇOK YÖNDEN ORTAĞIMIZ

Bakü’de Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edilen Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ‘Türkiye bizim birçok yönden ortağımız’ dedi. Lavrov, Aliyev ile görüşmesinin ardından düzenlediği basın toplantısında, şu ifadeleri kullandı: “Putin, 17 Kasım’da Dağlık Karabağ’la ilgili röportajında Türkiye’nin bölgedeki rolünden ayrıntılı bir şekilde bahsetti. Türkiye bu bölgede gerçek bir faktördür. Sadece bu bölgede değil. Türkiye bizim birçok yönden ortağımız. Tıpkı Ermenistan dış politika ortaklarını seçtiği gibi, egemen Azerbaycan da dış politika ortağını seçme hakkına sahiptir. Merkez, Karabağ ve çevresinde ateşkesi teknik araçlarla uzaktan izleyecek. Bu, ateşkesin istikrarını sağlamada bir faktör olacak”.

HOCALI KATİLİ 30 YIL SONRA YAKALANDI

Ermenistan medyasında önceki gün ‘Azerbaycanlılar yaşlı Ermeni bir sivile işkence ediyor’ propagandası ile yayınlanan videodaki kişinin, Hocalı Katliamı’nda Türkçe bildiği için birçok Azerbaycanlının ölümüne neden olan Jonik Tovasyan olduğu ortaya çıktı. 30 yıl sonra yakalanan savaş suçlusu milisin Azerbaycan’ın aradığı savaş suçlularının 45. sırasında yer aldığı anlaşıldı.

https://www.aksam.com.tr/dunya/ermenilerin-isgali-sinir-tanimiyor-uydurma-tarihlesahiplenmisler/haber-1127765