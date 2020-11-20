Ermenistan Savunma Bakanı: Rus barış gücü, Karabağ’da çok verimli bir çalışma yürütüyor

Ermenistan Savunma Bakanı Davit Tonoyan, Rusya’nın Yerevan Büyükelçisi Sergey Kopırkin’le bir araya gelerek Artsakh’taki (Dağlık Karabağ) son gelişmeleri istişare etti.

Ermenistan Savunma Bakanlığı, görüşmeye ilişkin açıklamada “Tonoyan, Rusya’nın bölgedeki askeri ve siyasi durumun normalleşmesinde oynadığı rolü ve ortaya koyduğu çabaları, Rus barış gücünün çalışmalarındaki ilerleyişi ve verimliliği çok değerli bulduğunu ifade etti” dedi.

Açıklamaya göre Tonoyan ve Kopırkin; esir, rehine, kayıp kişiler ve cenazelerin değişiminde ve aranmasında Rus barış gücü ile Uluslararası Kızılhaç Komitesi’nin koordineli bir çalışma yapmasının önem taşıdığını vurguladı.

Bu arada Tonoyan, bir Mi-24 helikopterinin Ermenistan hava sahasında Azerbaycan ordusu tarafından düşürülmesi sonucu hayatını kaybeden 2 Rus asker ile yaralı kurtulan 1 Rus askere ‘askeri liyakat’ madalyası verildiğini belirterek madalyaları Büyükelçi Kopırkin’e takdim etti.

Tonoyan, hayatını kaybeden Rus askerler için başsağlığı temennisinde bulundu.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/11/20/Ermenistan-Karabağ-Rusya/198404