Duma’dan Azerbaycan’a Karabağ’daki dini yapıları koruma çağrısı

Azerbaycan’ın Türkiye desteğiyle ve Suriyeli teröristlerin katılmıyla işgal ettiği Artsakh (Karabağ) topraklarında bir kaç gün içerisinde sınır tanımayan ve alçak saldırılar düzenleyip bir çok vandal eylemlerinde bulundu. Azerbaycan terörist güçleri Karabağ kültürel ve dini mirasını tahrip etmek amacıyla kiliselerin, heykellerin patlanması dahil yapmayacakları şey olmadığı apaçık ortada.

Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’da Sivil Toplumu Geliştirme, Toplumsal ve Dini Derneklerin Sorunları Komitesi Başkanı Gavrilov, Azerbaycan’a Artsakh (Dağlık Karabağ) topraklarındaki dini yapıların korunması ve bunlara erişimin kapatılmaması çağrısında bulundu.

Gavrilov, ‘Azerbaycan’ın tapınaklara serbest erişim ve güvenliği sağlayacağına inandığını’ belirterek şunları ifade etti:

“Uluslararası hukuk ve inananların haklarının korunması ilkelerine uygun olarak Karabağ’ın dini tapınak ve manastırlarının korunacağını umuyoruz. İbadet için hem cami hem de Hıristiyan kiliseleri gibi dini yerlere erişim sağlanmalıdır. Azerbaycan, dini tapınakların serbest erişimi ve güvenliğini sağlayarak medeniliğini gösterecektir.”

Şu anda Azerbaycan’ın işgalinde bulunan Karabağ topraklarıda Suriye’den giden çok sayıda radikal unsur, paralı askerlerin bulunduğuna vurgu yapan Gavrilov, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Teröristlerin faaliyetlerinin sonuçlarını, Suriye’deki saldırı sırasında ele geçirdikleri yerlerde, özellikle de manastır ve tapınakların tahrip edildiği, Hıristiyan nüfusun yok edildiği Malula’daki Azize Tekla Manastırı’nda gördüm. Rusya ve İran, militanların Karabağ’ı terk etmeleri için gerekli çabayı gösterebilirler.”

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’le yaptığı bir konuşmada Artsakh’taki Hristiyan mabetlerinin ve manastırların korunmasının ve dini faaliyetlerini normal şekilde sürdürmesinin önem taşıdığını ifade etmişti.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/11/20/Duma-Azerbaycan-Karabağ/198393