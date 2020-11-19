Episkopos Sebuh Çulcuyan vefat etti

HYETERT – Ermenistan’ın Gugark Bölgesi Ruhani Önderi Episkopos Sebuh Çulcuyan’ın 29 Ekim günü COVID-19 testinin pozitif olduğu açıklamıştı. Karabağ’da süren savaşta yaralanan ve vefat eden askerlerin kendileri ve aileleri ile yakından ilgilenmiş, kendi sağlığını düşünmeden onları teselli ve teşvik etmek için çabalamıştı.

Bu sabah Ana Taht Kutsal Eçmiyadzin sosyal medya hesabından yapılan açıklama ile Srpazan’ın vefatı duyuruldu. Ermeni Apostolik Kilisesi ve Gugark Bölgesi Episkoposluğu için büyük kayıp olan Sebuh Srpazanın zamansız vefatı Tüm Dünya Ermenileri Katolikos’u Karekin II ve Kutsal Etchmiadzin topluluğu üyelerini derin yasa boğmuştur dendi.

Episkopos Sebuh Çulcuyan

24 Mart 1959’da Malatya’da doğdu. İlköğrenimine İstanbul’daki Nersesyan Okulu’nda başladı. 1969’da ailesiyle birlikte Ermenistan’ın Gümrü şehrine göç etti. İlk ve ortaöğrenimini burada tamamladı. 1978’de, Eçmiadzin kentindeki ruhban okuluna kabul edildi. 1979’da Sovyet ordusundaki askerlik hizmetini, daha sonra ruhban okulundaki eğitimini tamamladı. Aralık 1985’te, diyakos olarak atandı. Mart 1986’da, Harputlu Lucas’ın tercüme faaliyetlerini konu alan tezini sundu. Ruhban okulundan mezun olduktan sonra, Katolikos I. Vazken döneminde, Katolikosluk makamının sekreterliğine getirildi.

7 Haziran 1987’de, rahip olarak takdis edildi. Eylül 1987’de, Katolikos I. Vazken’in kararıyla ruhban okulunda belletmen ve daha sonra da müdür muavini oldu. 1989’da, ‘Ermeni Apostolik Kilisesi’nde Oruç’ başlıklı rahiplik tezini sundu. 1990’da, İsviçre’nin Cenevre şehrindeki Ermeni toplumunun ruhani önderliğine tayin edildi. 1991’de Eçmiadzin’e davet edildi ve ?irag bölgesi ruhani önder vekilliğine tayin edildi.

Haziran 1995’te, Katolikos I. Karekin tarafından Eçmiadzin’e çağrıldı ve manastırın ambarlar ve demirbaşlar komisyonunun başkanlığına getirildi. Ayrıca, iktisadi ve imari konularında Katolikos danışmanı oldu. 1996’da Ermenistan İnsani Yardım Merkez Komitesi’nde Katolikosluk temsilcisi oldu. 1996’da, hükümet tarafından, Kiliseye Ait Mülklerin İadesi Komisyonu’nun başkanlığına, 3 Haziran 1996’da Gugark bölgesi ruhani önderliğine getirildi. 15 Haziran 1997’de, Katolikos I. Karekin tarafından episkopos olarak takdis edildi. 24 Mart 2000’de, Ermenistan Kilisesi Tüzük Komisyonu üyeliğine getirildi. Kasım 2000’de, Yüksek Ruhani Şura üyeliğine tayin edildi. 2000’de 1700. Yıl Kutlamaları yürütme kurulu üyesi oldu.

Ekim 2002’de Doğa ve Toplum Bilimleri Uluslararası Akademisi Ermeni Bölümü asil üyesi oldu. Aralık 2004’te Vanatzor şehri Devlet Pedagoji Enstitüsü madalyası ile ödüllendirildi.

Ocak 2005’te hümanist Fridyof Nansen anısına verilen altın madalya ile ödüllendirildi.

2006’da başbakan Antranik Markaryan tarafından, devlet-kilise ilişkilerinin pekişmesi alanındaki çalışmalarından ötürü Ermenistan Cumhuriyeti Başbakanlığı madalyasıyla ödüllendirildi. 2007’de Yüksek Ruhani Şura üyeliği son buldu. Gugark bölgesinin ruhani temsilciliğinin kurulması ve organizasyonu alanında Sebuh Episkopos Çulcuyan’ın çalışmaları ve sunduğu büyük katkı ile temsilcilik önemli başarılar kaydetti. 1996 yılından başlayarak, onun önderliğinde, özellikle dini kültürün gelişmesi, toplum-kilise bağının pekişmesi Lori bölgesinde eşi görülmemiş sonuçlar verdi.

Bu başarı önder Sebuh Episkopos’un benimsediği akılcı dini siyaset, yeni yaklaşımlar ve yeni anlayışlarla mümkün oldu.

Başlangıç döneminde, faal olan az sayıdaki kiliseye ve yetersiz din adamına karşın, kilise fedakar hizmetlileri vasıtasıyla sosyal yaşamla ilgili hemen her alanda varlık gösterdi.

Episkopos Çulcuyan, Lori bölgesinde örnek bir din adamı olarak, adil davranışlarıyla gençliğin, öğrencilerin ve halkın gönlünde önemli bir yere sahip oldu.