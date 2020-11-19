Balat’taki sinagogların kapıları 22 Kasım Pazar günü açılıyor

22 Kasım 2020 Pazar günü 10.00-13.30 saatleri arasında tarihi yarımadanın sur içi sinagogları 500.Yıl Vakfı Türk Musevileri Müzesi tarafından rezervasyonlu olarak düzenlenen etkinlikle kapılarını komşularına açacak.

500. Yıl Vakfı Türk Musevileri Müzesi tarafından düzenlenecek ve rehberliğini Şalom Gazetesi yazarı ve profesyonel tur rehberi Mois Gabay’ın da meslektaşları ile üstleneceği kültür turu vesilesi ile Balat’taki birçok tarihi sinagog ilk kez içeriden de ziyaret edilebilecek.

Dünyanın sayılı ahşap sinagoglarından olan ve restorasyon ihtiyacı bulunan İştipol, Makedonya’nın Ohri kasabasından gelen Yahudilerin kurduğu Ohri, kubbesindeki Yanbol’den resimlerle en otantik sinagoglardan Yanbol, Balat dini mahkemesine ev sahipliği yapan Çana Sinagogu bugüne özel olarak kapılarını ziyaretçilerine açacak mekanlar olacak.

Kültür turu vesilesi ile bir zamanlar Yahudhane işlevi gören Tekfur Sarayı, 1970’lere kadar esnafının büyük çoğunluğun Balat Yahudilerinden oluşan Çıfıt Çarşısı, Babani ailesinin hikayesi ve Cumhuriyet döneminde Türkiyeli Yahudilerin tarihi de katılımcılarla işlenecek konular olacak.

Öğle yemeğinde 500.Yıl Vakfı Türk Musevileri Müzesi Sefarad tadımlarını da misafirlerin beğenisine sunacak. Etkinliğe katılım sınırlı olacaktır.





https://www.avlaremoz.com/2020/11/19/balattaki-sinagoglarin-kapilari-22-kasim-pazar-gunu-aciliyor/