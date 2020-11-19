Azerbaycanlı gazeteci Ganimet Zahid: ‘Karabağ’daki Ermenilere Rusya pasaportu verilecek’

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QHA’nın haberinde, Rusya’nın Karabağ’daki faaliyetleri şöyle özetleniyor:

“Azerbaycan’ın Karabağ’daki tarihi zaferinin ardından imzalanan ateşkes anlaşması sonrası, Rusya Federasyonu Karabağ’daki etki alanını genişletmeye başladı. Azerbaycanlı gazeteci Ganimet Zahid, bölgedeki ateşkesten sorumlu olan Rusya Federasyonu’nun Karabağ’daki Ermenilere pasaport dağıtmaya başlayacağını ileri sürdü. Zahid, bu iddiasını Rusya Federasyonu İçişleri Bakanlığı’ndaki kaynaklarına dayandırdı.

“Karabağ’da imzalanan anlaşma gereği, yalnızca ateşkes ve anlaşma hükümlerini uygulamaktan sorumlu olacak olan Rusya Federasyonu, önce ateşkesin imzalandığı gün, ‘barış gücü’ askerlerini Karabağ’a soktu. Ardından, sadece sorumlu olduğu bölgelere değil Karabağ’ın pek çok bölgesine asker çıkaran Rusya, ağır silah ve mühimmatlarını Karabağ’a yığmaya başladı.

“Öte yandan, Rusya Federasyonu’nun Karabağ’daki Ermenilere pasaport dağıtacağı tezini güçlendiren örnekler mevcut. 2014 yılında zorla işgal ettiği Kırım’da ve Ukrayna’nın doğusundaki Donbas’ta zorunlu Rus pasaportu dağıtması hemen akla gelen örneklerden. 2008 yılında Gürcistan’ın Abhazya ve Güney Osetya bölgeleri işgal edilmeden önce Rusya bu bölgelerde yine pasaport dağıtmıştı.”

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