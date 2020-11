LE FONDS ARMÉNIEN DE FRANCE, LA FONDATION AZNAVOUR ET L’UGAB FRANCE ANNONCENT LA MISE EN PLACE CONJOINTE D’UNE CELLULE HUMANITAIRE D’URGENCE

Le Président Emmanuel Macron a reçu à l’Élysée le jeudi 12 novembre les représentants des organisations humanitaires de solidarité avec l’Arménie et l’Artsakh pour affirmer le soutien de la France aux côtés de l’Arménie après l’annonce de cessez-le-feu.

A l’invitation de la Présidence de la République, les organisations humanitaires suivantes ont pris part à cette réunion : le Fonds Arménien de France, en la présence de son Président, Bedros Terzian ; la Fondation Aznavour en la présence de sa présidente, Kristina Aznavour, et l’Union Générale Arménienne de Bienfaisance (UGAB) France en la présence de sa présidente Nadia Gortzounian. Étaient également présents Youri Djorkaeff, Nicolas Aznavour, André Manoukian et Maitre Stéphane Hasbanian.

Le chef de l’État a réaffirmé à cette occasion l’« amitié historique » entre la France et l’Arménie. « Dans ce moment difficile, la France se tient aux côtés de l’Arménie », a-t-il déclaré. En complément de l’envoi d’une mission médicale en Arménie, le Président de la République a également annoncé la mise en place d’une aide humanitaire à l’Arménie, par le biais d’un avion-cargo et la poursuite d’une coopération hospitalière franco-arménienne.

Au cours de la réunion, tous les invités ont souligné l’indispensable reconnaissance de la République d’Artsakh pour construire une paix pérenne et assurer la sécurité des populations arméniennes sur leurs terres ancestrales. Ils ont également évoqué l’urgence d’une sauvegarde du patrimoine culturel et religieux en Artsakh et la nécessité pour les collectivités territoriales françaises d’œuvrer en faveur de la coopération et de l’aide humanitaire.

A l’issue de cette rencontre, une réunion de travail a été organisée avec le Centre de Crise et de Soutien du Ministère des Affaires Étrangères français sur les meilleurs moyens de contribuer aux actions des organisations humanitaires de solidarité avec l’Arménie.

Le Fonds Arménien de France, la Fondation Aznavour et l’Union Générale Arménienne de Bienfaisance (UGAB) annoncent par conséquent la mise en place d’une cellule d’urgence pour la coordination et la mise en œuvre de l’aide humanitaire et médicale de la France vers l’Arménie, en lien avec le Ministère des Affaires Étrangères et la Présidence de la République. Cette cellule se met à la disposition de toutes les organisations humanitaires qui souhaitent aider tout spécialement les personnes déplacées du fait de la guerre et qui font face à des besoins d’une extrême urgence.

Pour toute information complémentaire, veuillez contacter l’UGAB France à l’adresse suivante : humanitaire@ugabfrance.org.

Bedros Terzian

Président du Fonds Arménien de France

Kristina Aznavour

Présidente de la Fondation Aznavour

Nadia Gortzounian

Présidente de l’Union Générale Arménienne de Bienfaisance (UGAB) France

https://www.aznavourfoundation.org/details-le+fonds+armenien+de+france+la+fondation+aznavour+et+l+ugab+france+annoncent+la+mise+en+place+conjointe+d+une+cellule+humanitaire+d+urgence-174.html