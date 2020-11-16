Rus barış güçleri, Dağlık Karabağ’da bir manastırı koruma altına aldı

Ermeni Apostolik Kilisesi’nden yapılan açıklamaya göre, Rus barış güçleri Dağlık Karabağ’da, Kelbecer bölgesinde bulunan Dadivank Manastırı’nı kontrol altına aldı. Manastırı tehdit eden bir durum söz konusu değil.

Rusya, Ermenistan ve Azerbaycan liderleri arasında varılan anlaşma doğrultusunda Bakü’ye devredilmesine karar verilen Kelbecer’deki Ermeni Dadivank Manastırı, Rus barış güçleri tarafından kontrol altına alındı.

Российские миротворцы взяли под охрану монастырь Дадиванк в Карабахе. «Старший сказал, христиан защищать», — сказал корреспонденту РБК миротворец в капитанских погонах. 14 ноября Армянская апостольская церковь сообщила об осквернении собора в Шуши (Шуша)https://t.co/DfScb9n7Mb pic.twitter.com/pewU4pBPsK — РБК (@ru_rbc) November 14, 2020

Ermeni Apostolik Kilisesi Sözcüsü Vagram Melikyan, “Dadivank’ın Rus barış güçlerinin kontrolünde olduğunu, herhangi bir tehlike ile karşı karşıya olmadığını bildiririm” açıklamasında bulundu.

Melikyan, şu anda manastırda ayinlere devam eden birkaç din adamının bulunduğunu söyledi.

RBK: Yanlarına manastırın duvarından küçük parçalar aldılar

Kelbecer’e giden RBK muhabirinin aktardığına göre, bölgede yaşayan sivillerin büyük kısmı ayrıldı. Ayrılmadan evvel de Azerbaycan’ın eline geçmemesi için evlerini ateşe verdiler. Dadivank Manastırı’na giden birçok kişi de yanlarında götürebilmek için yapıdan küçük taşlar çıkardı.

Ermeni Apostolik Kilisesi 14 Kasım’da, Azerbaycan’ın kontrolüne geçen Şuşa’daki Kutsal Kurtarıcı Katedrali’ne (Gazançetsots) karşı saygısızlıkta bulunulduğunu, yapının duvarına yazılar yazıldığını bildirmişti. Kilise, olayı ‘düpedüz vandallık ve hoşgörüsüzlüğün tezahürü’ olarak nitelendirmişti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’le telefon görüşmesi gerçekleştirmiş, Dağlık Karabağ’da bulunan ve Bakü’nün kontrolüne geçen bölgelerdeki Hristiyan kiliselerinin korunması ve normal faaliyetlerini sürdürmesinin önemini vurgulamıştı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan 10 Kasım itibariyle Dağlık Karabağ’da çatışmaların durması için bir anlaşma imzalamıştı. Anlaşmada Rusya’nın cephe hattı ve Laçin koridoru boyunca, hafif silahlı 1960 asker, 90 zırhlı personel taşıyıcı, 380 otomobil ve özel aracının yer alması öngörülüyor.

Anlaşmada ayrıca Kelbecer’in 15 Kasım 2020’ye, Laçin ilçesini 1 Aralık 2020’ye kadar Azerbaycan’a iade edilmesi maddesi bulunuyor.

Azerbaybaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, Ermenistan’a hava koşulları nedeniyle Kelbecer’den ayrılmaları için 25 Kasım’a kadar 10 gün ek süre verdiklerini söylemişti.

https://tr.sputniknews.com/asya/202011161043234802-rus-baris-gucleri-daglik-karabagda-bir-manastiri-koruma-altina-aldi/