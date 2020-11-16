Kilikya Ermeni Katolikosu: “Artsakh’ın ululsararası tanınmasını sağlamalıyız”

Kilikya Ermeni Katolikosu 1. Aram Hazretleri, Ermenistan ve Artsakh’ta (Dağlık Karabağ) oluşan durum ile ilgili Ermeni halkına bir mesaj iletti.



Kahraman ordumuzun, modern silahlara sahip Azeri-Türk güçlere ve bitmek bilmeyen terörist ordulara karşı onurla direndiğine vurgu yapan 1. Aram Hazretleri, savaşın henüz bitmediğine dikkat çekti.



Ermenistan ve Artsakh halkı ve devletlerin bügünü ve geleceği için kritik zamanlardan geçtiğimizin altını çizen mesajda, “Ölümcül şartlarda Ermenistan ve Azerbaycan arasında Rusya’nın arabuluculuğuyla imzalanan, somut olmayan maddelerle dolu ve tehlikeli sonuçlara getirebilecek bu evrakı reddetmeliyiz.



2. İç kutuplaşma ve istikrarsızlaştırmaya götüren adımlardan sakınmalı, hukuk üstünlüğü ilkesine saygı göstermeli ve ifade özgürlüğüne karşı baskı kullanılmasını reddetmeliyiz. Ermenistan ve Artsakh güvenliği, halkımızın ve vatanımızın kudretinin garantisidir.



3. Planlı ve tutarlı bir şekilde, Ermenistan ve Diaspora arasında net bir iş bölümü yaparak Artsakh’ın ululsararası tanınmasını sağlamalıyız. Aynı zamanda, oluşan durumda Ermenistan’a sığınmaya mecbur kalan Artsakh’taki evlatlarımızın kendi evlerine dönmelerini ve kendi hayatlarını yeniden düzenmelerini sağlamalıyız.



4. Sadece ve sadece halkımızın ve vatanımızın menfaatlerinden yola çıkarak ve kişisel veya dış yaklaşımların müdahalesine izin vermeden hareket etmeliyiz.



Ermenistan biziz, hepimiz birlikte, Artsakh biziz, hepimiz birlikte, Diaspora da biziz, hepimiz birlikte. Dolayısıyla ortak kararlılığımızla vatanımızın bağımsızlığının ve güvenliğinin, ulusumuzun hak ve haysiyetinin, jeopolitik ve katliamcı pantürkizm planlarının bir parçası haline getirilmesine izin vermemeliyiz.

Hepimiz birlikte görüşmeli, planlamalı ve karar vermeliyiz” denildi.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/11/16/Kilikya-Birinci-Aram-Eremni-Karabağ/198157