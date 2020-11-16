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Katoliklerin Lideri Papa Francis Instagram’da Bikini Modelini Beğenince Ortalık Karıştı! Peki Papa’nın Beğendiği Natalia Garibotto Kimdir, Kaç Yaşında?

2020-11-16
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Ünlü bikini modeli Natalia Garibotto, Papa Francis’in resmi Instagram hesabından fotoğrafının beğenildiğini paylaşınca sosyal medya yıkıldı. Peki sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar ile dikkat çekmeyi başaran Natalia Garibotto kimdir, kaç yaşında?

Papa Francis, Brezilyalı top model Natalia Garibotto’nun Instagram hesabında yayınladığı açık fotoğrafı beğendi.

Papa Francis, Brezilyalı top model Natalia Garibotto’nun Instagram hesabında yayınladığı açık fotoğrafı beğendi.
Papanın resmi hesabından yapılan beğeni tartışma da yarattı. Bazı kilise yetkilileri ise, ünlü modelin haber olduğu paylaşımların kaldırılmasını istedi. Natalia Garibotto’nun bu paylaşımı kısa sürede hızla yayılırken, Papa’nın kendisinin mi yoksa hesabı yönettiği düşünülen Vatikan yetkililerinin mi fotoğrafı beğendiği bilinmiyor.

İşte Papa Francis’in de beğendiği, ünlü mankenin çok konuşulan fotoğrafı

İşte Papa Francis'in de beğendiği, ünlü mankenin çok konuşulan fotoğrafı👇
Natalia Garibotto olayı fark edince, takipçilerine müjdeyi verdi: ‘Cennet’e girmeyi garantiledim!’

Papa’nın bu hareketi tüm dünyaca konuşulurken bazı insanlar tarafından da tartışma yarattı.

Papa'nın bu hareketi tüm dünyaca konuşulurken bazı insanlar tarafından da tartışma yarattı.
Papa’nın ‘Franciscus’ kullanıcı adına sahip hesabında 7.2 milyon takipçisi bulunuyor. Beğenileri de takipçileri tarafından takip edilen Papa’nın yaptığı son hareket oldukça konuşuluyor…

İddialı pozları ve fit vücuduyla takipçilerini hayran bırakan güzel, Papa’nın beğenisine karşı “Cennet’e girmeyi garantiledim!” tepkisi de oldukça dikkat çekici

İddialı pozları ve fit vücuduyla takipçilerini hayran bırakan güzel, Papa'nın beğenisine karşı "Cennet’e girmeyi garantiledim!" tepkisi de oldukça dikkat çekici
Miami’de yaşayan 26 yaşındaki Brezilyalı model Natalia Garibotto, sosyal medyahesabından fotoğraflarını paylaşarak geçimi sağlıyor. Genel olarak bikinili ve seksipozlarını paylaşan ünlü güzel oldukça beğeni topluyor.

Brezilyalı mankenin sosyal medya hesabı olan Instagram’ında ise 2.2 milyon takipçisi bulunuyor.

Brezilyalı mankenin sosyal medya hesabı olan Instagram'ında ise 2.2 milyon takipçisi bulunuyor.
Natalia Garibotto, kazandığı paranın ve beğenilerin yanı sıra her gün takipçilerinden yüzlerce evlenme teklifi aldığı biliniyor.

Paylaştığı iddialı pozlar ile hayran sayısını iyice artıran ve her paylaşımı sonrasında takipçi sayısını katlayan Natalia Garibotto, yaptığı reklam paylaşımlarıyla da Insgram’dan gelir elde ediyor.

Paylaştığı iddialı pozlar ile hayran sayısını iyice artıran ve her paylaşımı sonrasında takipçi sayısını katlayan Natalia Garibotto, yaptığı reklam paylaşımlarıyla da Insgram'dan gelir elde ediyor.
Miami’de hayatını sürdüren Natalia Garibotto yaptığı paylaşımlar sayesinde yılda yaklaşık 350 bin dolar para kazandığını açıklamıştı.

Güzel mankenin Instagram’dan paylaştığı her fotoğrafı ise 300 bine yakın beğeni alıyor.

Güzel mankenin Instagram'dan paylaştığı her fotoğrafı ise 300 bine yakın beğeni alıyor.
Bir oyun platformu olan Twitch ortamında ise 54.347 takipçisi bulunmakta.

Üstelik güzel modelin takipçileriyle birlikte oyun oynadığı ‘NataaGataa’ isimli bir Twitch kanalı bulunuyor.

Üstelik güzel modelin takipçileriyle birlikte oyun oynadığı 'NataaGataa' isimli bir Twitch kanalı bulunuyor.
Bir oyun platformu olan Twitch ortamında ise 54.347 takipçisi bulunmakta.

Ünlü güzel manken Natalia Garibotto’nun ilgi çekecek bazı paylaşımları

Ünlü güzel manken Natalia Garibotto'nun ilgi çekecek bazı paylaşımları👇
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Twitter hesabından paylaştığı bir fotoğrafı

Twitter hesabından paylaştığı bir fotoğrafı🙈

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https://onedio.com/haber/katoliklerin-lideri-papa-francis-instagram-da-bikini-modelini-begenince-ortalik-karisti-peki-papa-nin-begendigi-natalia-garibotto-kimdir-kac-yasinda-942668

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