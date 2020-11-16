Katoliklerin Lideri Papa Francis Instagram’da Bikini Modelini Beğenince Ortalık Karıştı! Peki Papa’nın Beğendiği Natalia Garibotto Kimdir, Kaç Yaşında?

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Ünlü bikini modeli Natalia Garibotto, Papa Francis’in resmi Instagram hesabından fotoğrafının beğenildiğini paylaşınca sosyal medya yıkıldı. Peki sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar ile dikkat çekmeyi başaran Natalia Garibotto kimdir, kaç yaşında?
Papa Francis, Brezilyalı top model Natalia Garibotto’nun Instagram hesabında yayınladığı açık fotoğrafı beğendi.
İşte Papa Francis’in de beğendiği, ünlü mankenin çok konuşulan fotoğrafı
Papa’nın bu hareketi tüm dünyaca konuşulurken bazı insanlar tarafından da tartışma yarattı.
İddialı pozları ve fit vücuduyla takipçilerini hayran bırakan güzel, Papa’nın beğenisine karşı “Cennet’e girmeyi garantiledim!” tepkisi de oldukça dikkat çekici
Brezilyalı mankenin sosyal medya hesabı olan Instagram’ında ise 2.2 milyon takipçisi bulunuyor.
Paylaştığı iddialı pozlar ile hayran sayısını iyice artıran ve her paylaşımı sonrasında takipçi sayısını katlayan Natalia Garibotto, yaptığı reklam paylaşımlarıyla da Insgram’dan gelir elde ediyor.
Güzel mankenin Instagram’dan paylaştığı her fotoğrafı ise 300 bine yakın beğeni alıyor.
Üstelik güzel modelin takipçileriyle birlikte oyun oynadığı ‘NataaGataa’ isimli bir Twitch kanalı bulunuyor.
Ünlü güzel manken Natalia Garibotto’nun ilgi çekecek bazı paylaşımları
Twitter hesabından paylaştığı bir fotoğrafı
https://onedio.com/haber/katoliklerin-lideri-papa-francis-instagram-da-bikini-modelini-begenince-ortalik-karisti-peki-papa-nin-begendigi-natalia-garibotto-kimdir-kac-yasinda-942668
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