İşgalci Ermenistan ölülerini toplamadan kaçtı

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Ermenistan’ın büyük hezimet aldığı Şuşa’da korkak Ermeni askerlerinin cansız bedenleri yol kenarlarında kaldı.

Dağlık Karabağ’daki işgal ettiği topraklardan çekilmek zorunda kalan Ermenistan, Azerbaycan’ın cephedeki başarısına daha fazla karşı koyamadı. Kademeli olarak kalan kentlerden çıkacak olan Ermeniler, evlerini ve değerli yapıları ateşe verdikten sonra konvoylarla bölgeyi terk ediyor.

YOLLARDA CANSIZ BEDENLERİ DURUYOR

Dağlık Karabağ savaşının ardından imzalanan anlaşmanın ilk büyük adımı bugün atılacak, Kelbecer tamamen Ermeni unsurlardan temizlenecek.

Tüm gözler bölgedeyken Reuters’ın servis ettiği fotoğraflar ise gündeme bomba gibi düştü.

Karabağ’ın kalbi olarak bilinen ve Azerbaycan’ın aldıktan sonra Ermenileri teslim olmaya zorlayan Şuşa’dan gelen görüntülerde, dağ eteklerinde Ermeni askerlerin cansız bedenlerinin olduğu görüldü.

https://www.nethaber.com/gundem/isgalci-ermenistan-olulerini-toplamadan-kacti-35441