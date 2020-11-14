TBMM, Ermenistan’ın saldırılarında Azerbaycan’da yaşanan ihlalleri araştırmak için çalışma başlattı – BAKÜ

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TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu, Ermenistan’ın Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine gerçekleştirdiği saldırılarda yaşanan hak ihlallerini araştırmak için çalışma başlattı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ruslan Rehimov
https://www.haberler.com/tbmm-ermenistan-in-saldirilarinda-azerbaycan-da-13735574-haberi/
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