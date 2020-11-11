Garo Paylan: Karabağ’da masada Türkiye yok! Savaşlarda ölenler bizler, kazanan oyunu kuran Rusya oluyor.

Irkçı ve mezhepçi dış politikanız nedeniyle, önce Suriye’de, şimdi Karabağ’da Rusya’yı tek belirleyici güç yaptınız. Karabağ’da masada Türkiye yok! Savaşlarda ölenler bizler, kazanan oyunu kuran Rusya oluyor. Hiç mi akıllanmazsınız?