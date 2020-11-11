Ermenistan’da halk Paşinyan’a tepki gösterince Cumhurbaşkanı Sarkisyan devreye girdi

Ermenistan’ın Dağlık Karabağ’dan çekilme kararının ardından Başbakan Nikol Paşinyan’a karşı tepkiler ve protestoların armasıyla devreye Ermenistan Cumhurbaşkanı Arman Sarkisyan girdi. Sarkisyan, Ermenistan’ın radikal milliyetçi siyasi partisi temsilcileri ile görüştü.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın askeri güçlerinin kalmadığını belirterek Dağlık Karabağ savaşından çekileceklerini açıklamasının ardından Rusya, Ermenistan ve Azerbaycan arasında imzalanan anlaşma ile Azerbaycan’ın büyük kazanım elde etmesi Ermenistan’da büyük olayların çıkmasına sebep olmuştu. Paşinyan’ın açıklamasının ardından protestocular meclisi basarak Ermenistan Meclis Başkanı Ararat Mirzoyan’ı linç etti. Gün içerisinde ülkedeki 17 siyasi parti ortak bir bildiri yayınlayarak bugün saat 13:00’te protesto mitingi yapacaklarını duyurdu. Ermenistan cephede savaşı kaybederken siyasi çatlaklar da ülkede baş gösterince devreye Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan girdi.

Sarkisyan, Paşinyan’a karşı

Karabağ’daki savaşın sona ermesine ilişkin anlaşma konusunda kendisinin bilgilendirilmediğini ve anlaşmayı Rus medyasından öğrendiğini söyleyen Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan, “Kapsamlı istişareler ve tartışmalar sonucunda herhangi bir karar alınmalıydı” dedi. Ülkedeki muhalefet bloğunun sert tepkisinden Ermenistan’ın radikal milliyetçi siyasi partisi olan Ermeni Devrimci Federasyonu Partisi temsilcileri ile bir araya geldi. Devrimci Federasyonu Partisi Parlamento Sözcüsü Armen Rustamyan ve partinin Yürütme Kurulu Üyesi Artsvik Minasyan ile görüşen Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan anlaşmanın imzalanmasından haberi olmadığını söyleyerek Dağlık Karabağ sorununun Ermenistan için milli bir öneme sahip olduğunu ve bu konuda ülke çapında ortak bir mutabakat sağlanması gerektiğini ifade etti. Ermenistan basını ise Sarkisyan’ın muhalefet temsilcileri ile görüşmeler yapmasını Paşinyan’a karşı cephe alması olarak yorumlayarak kısa sürede Paşinyan’ın istifa etmesi yönünde baskıların artacağının görüldüğünü savundu.

Erhan Altıparmak

https://www.iha.com.tr/haber-ermenistanda-halk-pasinyana-tepki-gosterince-cumhurbaskani-sarkisyan-devreye-girdi-876427/