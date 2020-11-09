Karabağ’da bir kaç saatte Azerbaycan’a ait 9 İHA düşürüldü

Ermenistan Savunma Bakanlığı Temsilcisi Artsrun Hovhannisyan, Facebook sayfası üzerinden 9 Kasım günü sabah erkenden Artsakh (Dağlık Karabağ) Savunma Ordusu’nun birimlerinin Azerbaycan saldırgan güçlerine ait bir İHA daha düşürdüğünü açıkladı.

Hovhannisyan’ın paylaşımında şu ifadelere yer verildi.

”Sabah erkenden tekrar Azerbaycan’a ait bir İHA düşürüldü.”

Daha önce Ermenistan Savunma Bakanlığı Basın Sözcüsü Şuşan Stepanyan Facebook sayfası üzerinden yaptığı açıklamada 8 Kasım’ı 9 Kasım’a bağlayan gece Artsakh’ta Ermeni tarafından Azerbaycan’a ait 8 İHA’nın imha edildiğini duyurmuştu.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/11/09/Karabağ-Azerbaycan/198038