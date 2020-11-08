Ermeni yetkiliden Aliyev’e soğuk duş: “Şuşi ayaktadır ve ayakta kalacak!”

Ermenistan Savunma Bakan Yardımcısı’nın Danışmanı Grişa Ağacanyan, Şuşi’de devam eden direniş mücadelesini yorumladı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in, 8 Kasım’da Azerbaycan ordusunun Şuşi’ye girdiğine dair açıklamasına cevaben Ağacanyan, “Şuşi ayaktadır ve ayakta kalacak. Yaşasın şanlı ordumuz!” ifadelerini kullandı.

Hatırlanacağı üzere, Dağlık Karabağ’da Azerbaycan’ın başlattığı savaş operasyonları 27 Eylül’den beri durmadan devam ediyor. 8 Kasım sabahı Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Şuşi’yi ele geçirdiklerini iddia etmişti.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/11/08/Ermeni-Karabağ-Şuşi-Aliyev/197971