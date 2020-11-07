Letonyalı reklam ajansı Azerbaycan’ın siparişini yayınladığı için Ermenilerden özür diledi

Letonya’da faaliyet gösteren “Visual Agency” reklamcilık ajansı, başkent Riga’da Ermeni karşıtı propaganda yaptığı için Ermenilerden özür diledi.



Azerbaycan’ın Letonya Büyükelçiliği, bu ajans araçlığıyla 5 Ekim’de Riga’nın bazı sokaklarındaki elektronik reklam panolarına Ermeni karşıtı reklamlar yerleştirdi. Ancak Ermenistan Büyükelçiliği’nin müdahalesiyle reklamlar kısa sürede kaldırıldı.

Ermenistan’ın Letonya Büyükelçiliğinden edinen bilgiye göre, ajans tarafından yapılan açıklamada, “Bu reklamların, Ermeni halkının duygularını incittiğini dikkate alarak, Ermeni halkının temsilcilerinden özür diliyoruz” denildi.

“Visual Agency” ajansı, siyasete karışmadığını ve karışmak da istemediğini belirterek, Dağlık Karabağ’da da barışçıl bir çözümün aranmasından yana olduğklarını açıkladı.



Hatırlanacağı üzere, 27 Eylül’den beri Artsakh’a (Dağlık Karabağ) karşı amacı soykırım olan bir savaş yürüten Azerbaycan, çatışma sınırlarını genişleterek hem Ermenistan’a, hem tüm dünya Ermenilerine karşı elinden gelen tüm yollarla saldırılar düzenlemeye devam ediyor.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/11/07/Ermeni-Letonya-Azerbaycan/197853