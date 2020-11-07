Kiev’de, Ermeni lokantasındaki harita dikkat çekti

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Ukrayna’nın başkenti Kiev’de bulunan bir Ermeni lokantasındaki haritada, Türkiye topraklarının, Ermenistan topraklarına dahil edildiği görüldü.

Ermenistan’ın yıllardır Azerbaycan ile arasındaki sürtüşme devam ederken, işgal ettiği Dağlık Karabağ’da varlığını sürdürmesi zor görünüyor.

Yıllardır bölgede barışçıl yoldan uzak bir şekilde hareket eden Ermenistan, Türk toplumlarına nefretini gizlemiyor.

Kendi sınırlarını büyütme hedefinde olsa da, potansiyel gücü buna müsaade etmiyor. Ancak Türk topraklarına sahip olmanın hayallerini kuran Ermenistan, bunu birçok şekilde ifade etmeye çalışıyor.

TÜRK TOPRAKLARINI KENDİ TOPRAKLARI GİBİ GÖSTERDİLER

Buna örnek olarak; Ukrayna’nın başkenti Kiev’de bulunan bir Ermeni lokantasındaki harita, dikkat çekiyor.

Haritada, Ermenistan’ın Türk topraklarını kendi topraklarına dahil ettiği görünüyor.

KARABAĞ’DA SON DURUM HARİTASI

https://www.ensonhaber.com/dunya/kievde-ermeni-lokantasindaki-harita-dikkat-cekti